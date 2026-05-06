Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran ifade: Uyurken kafasına ateş etti

Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı cinayetinde, soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kübra Yapıcı cinayetinin aydınlatıldığını, şüphelilerin Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalandığını duyurmuştu.

Gürlek, teknik takip, HTS-baz verileri ve kurumlar arası iş birliğiyle çelişkili ifadelerin deşifre edildiğini, cinayetin işlendiği yerin ve delillerin ortaya çıkarıldığını belirtmişti.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre; soruşturma kapsamında şüpheli İlyas Umut Alğar’ın, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifade de ortaya çıktı.

Alğar, Kübra Yapıcı'yı yaklaşık 5 yıl önce tanıdığını, son dönemde ise Kübra Yapıcı ile Ata Berk Sezen'in sevgili olduğunu söyledi.

İfadesinde, Kübra Yapıcı'nın bazı kişilerden borç aldığını ileri süren Alğar, olay gecesi kendisi, Kübra Yapıcı ve Ata Berk Sezen'in birlikte araçla yola çıktığını anlattı.

"KÜBRA ARKA KOLTUKTA UYUYORDU"

Şüpheli Alğar, 30 Nisan sabaha karşı üç kişinin araçla Bucak ilçesi Seydiköy’e gittiğini belirterek ifadesinde, şu anlatımda bulundu:

"Aracı ben kullanıyordum. Kübra Yapıcı arka koltukta uyuyordu. Ata Berk araçtan indi. Sol arka kapıyı açtı ve tabanca ile kafasına bir el ateş etti."

Alğar, bu olaydan sonra Kübra Yapıcı'nın cansız bedeninin araçtan çıkarıldığını, bir halıya sarıldığını ve daha sonra gömüldüğünü söyledi.

CESEDİ ÖNCE GÖMDÜLER, SONRA ÇIKARIP YAKTILAR

Şüpheli ifadesine göre olay, bununla da bitmedi.

Alğar, cesedin bir süre sonra gömüldüğü yerden çıkarıldığını, varile konulduğunu ve üzerine benzin dökülerek yakıldığını anlattı.

İfadesinde Ata Berk Sezen'in cesedin üzerine benzin döktüğünü söyleyen Alğar, yakma sırasında Sezen’in kolunun da yandığını ileri sürdü.

"PARÇALARI ÇUVALLA GÖLETE ATTIK"

Alğar’ın ifadesinde en çarpıcı bölüm ise cesedin yakıldıktan sonra parçalandığı iddiası oldu.

Şüpheli, cesedin yakılmasının ardından bazı parçaların çuvala konulduğunu, çuvalın araca yüklendiğini ve Korkuteli tarafındaki göletlere atıldığını söyledi.

Alğar, olaydan sonra İstanbul'a gidildiğini, Ata Berk Sezen'i bıraktıktan sonra Antalya'ya döndüğünü ve 5 Mayıs'ta emniyete giderek olayları anlattığını belirtti.

"PİŞMANIM, VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

Şüpheli Alğar, ifadesinin sonunda pişman olduğunu savundu.

Alğar, Ata Berk Sezen'in silah taşıdığını bilmediğini, olayların bu noktaya geleceğini düşünmediğini ileri sürerek, "Pişmanım, vicdan azabı çekiyorum. Yaptığım her şeyi Ata Berk’in baskısı altında yaptım." dedi.

Alğar'ın avukatı ise müvekkilinin cinayete iştirak etmediğini, suça ilişkin unsurları oluşmadığını ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini beyan etti.