Kübra Yapıcı’nın katilleri sosyal medya hesabına girerek yaşıyormuş süsü verdi

Tüm Türkiye’yi derinden sarsan olayda her gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Kübra’nın katilleri yakalanırken, katillerin cinayetten sonra yaptıkları korkunç bir olay gün yüzüne çıktı.

Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın cesedi, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesi dün gece yakılmış halde bulundu.

Yapılan incelemede Yapıcı'nın silahla öldürülerek gömüldüğü, ardından gömüldüğü yerden çıkarılarak yakıldığı ortaya çıktı.

KATİLLER İTİRAF ETTİ

İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla Ataberk S. de ekipler tarafından gözaltına alındı.

SİLAH BURDUR’DA CESEDİN BİR BÖLÜMÜ ANTALYA’DA BULUNDU

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada cinayette kullanılan silah Burdur'un Ağlasun ilçesinde, Yapıcı'nın cesedinin bir bölümü ise Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki barajda bulundu.

Şüpheli İlyas Umut D. ile Ataberk S., emniyetteki işlemlerin ardından bugün tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

2 cinayet zanlısı şüpheli çıkarıldıkları mahkemece "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapıcı ailesi, öğle saatlerinde kızlarının cenazesini alabilmek ve tam kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu’na geldi.

Vücut bütünlüğü bozulan kızlarının kimlik tespiti için anne ve baba DNA örneği verdiler.

ANNE VE BABADAN ALINAN DNA ÖRNEĞİ EŞLEŞTİ

Ceset üzerinde yapılan otopsi işlemleri sonucunda maktulden alınan DNA örnekleri ile maktulün anne ve babasından alınan DNA örneklerinin eşleştiği, bulunan cesedin maktul Kübra Yapıcı’ya ait olduğu ortaya çıktı.

Örneğin alınmasının ardından Kübra Yapıcı'nın babası ile annesi ifade için emniyete götürüldü. Adli tıp morgundaki işlemler sürerken baba Yunus Yapıcı, açıklamalarda bulundu.

''BU TİP CANİLERİN ORTADA GEZMEMESİ GEREK''

Yüreğinin yandığını ve kadın ile çocuk cinayetlerine verilen cezaların artırılmasını talep eden Yapıcı, “Bu tip canilerin ortada gezmemesi gerek. Kimsenin çocuğunun canı bu kadar ucuz olmamalı. Bir daha gün yüzü görmemeliler. En azından kadın ve çocuk katilleri için idam cezası getirilmesini istiyorum.

Planlı yapılan bir cinayette etkin pişmanlık uygulanmamalı. Bu işe dahil olanlar kim olursa olsun en yüksek cezayı almalı,” dedi.

''BU ACIYI YAŞAYAN BİLİYOR''

Tüm Türkiye halkına ve yetkililere teşekkür eden baba Yapıcı, "Ben bakamıyorum haberlere ama anlatıyorlar. Türkiye halkına ve yetkililerimize desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra da unutturmayıp bu desteklerinin devamını istiyorum. Çünkü bu şekilde gitmez, gitmeyecek. Buna bir çözüm bulunması lazım.

Bu acıyı yaşayan biliyor. Herkes empati yapsın ona göre karar verilsin. Ben onun çocukluğunda sabahlara kadar uyku uyumadım, nöbet tuttum" diye konuştu.

''HALK İLE DEVLET BUNU BİTİRMELİ''

Olaydaki Suç aleti tabancanın saklandığı yerin işaretlenmiş olmasını da değerlendiren Yapıcı, "Silahın yerini niye belirlemiş gömdüğü yerde? Unutunca oradan çıkaracak ki işaret koymuş. Demek ki ikinciye bir daha niyetin var. Yazık herkes evladını bunlar için büyütmüyor.

Bu insanın ciğerini parçalıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kafamız yerinden gitti. Bugün bana yarın sana. Buna hep birlikte dur dememiz lazım. Tüm Türkiye sağ olsun, hepsinden Allah razı olsun. Halk ile devlet el ele bunu bitirmeli."

''SOSYAL MEDYA HESABINA GİRİŞ VE BEĞENİ GÖRDÜK''

Baba yapıcı, cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini ileri sürerek, "Haberi aldığımız sabahın akşamında İnstagram'da giriş ve beğeni gördük. Biz ‘yaşıyor' deyip sevindik. Oysa kendileri girmiş ve onlar atmış. Sosyal medya hesabına girdiyse hayatta dedik, sabahında ölüm haberini aldık.

Çocuğumun telefonunun şifresini açmak için 60'ın üstünde deneme yapmışlar. Bir de diyorlar borcu var. Çocuk parasız değil ki sizden para alsın. Siz çocuğun IBAN'ını boşaltmak için bunu yaptınız. Parayı aldılar mı almadılar mı onu bilmiyorum ama uğraştıklarını ve yapamadıklarını duydum" ifadelerini kullandı.

SAAT VE ÇANTA ORTADA YOK

Kızının geçen yıl 80 bin liraya saat aldığını ve bunun da ortada olmadığını da söyleyen Yapıcı, "Kolunda geçen sene 80 bin liraya aldığı saat vardı, o yok. Onu da almışlar demek ki. Çantası vardı o da yok, belki de içinde para vardı o yüzden onu da aldılar" dedi.

''TÜRKİYE'DEN ADALET BEKLİYORUM''

Son olarak kızının çok yufka yürekli olduğunu dile getiren Yunus Yapıcı, "Markette bir çocuk görürdü ona bir şeyler alırdı. Yaşlı görse de aynısını yapardı. Ona bu layık değildi, bu ona yapılmazdı. Düşündükçe kendimden geçiyorum. Devletimizden ve tüm Türkiye’den adalet bekliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.