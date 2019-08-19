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Küçük bir ormanın yaptığını tek başına yapabilen yapay ağaç

Geliştirilen yapay ağaç, hava kirliliğini temizleme konusunda küçük bir orman görevi görüyor.

Haber Merkezi | 19.08.2019 - 11:34..
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Doğanın havayı temizlemesindeki en önemli etken şüphesiz ağaçlardır. Ancak bu ağaçların büyümek için zamana ihtiyaç duyması zaman zaman olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Biomitech adlı bir Meksika şirketi, havayı temizleme konusunda  368 canlı ağacın yaptığını tek başına yapabildiğini iddia ettiği yapay bir ağaç geliştirdi. Bu yapay ağaç, diğer ağaçların büyüme zamanından tasarruf etmekle kalmıyor, aynı zamanda alandan da tasarruf edilmesini sağlıyor.

ağaç

HAVAYA OKSİJEN SALIYOR

Yaklaşık 4 buçuk metre uzunluğundaki yapay ağaç, karbondioksit ve diğer kirli gazları çekerek bunun yerine saf oksijen üreten mikroalgleri kullanıyor. Şirket, şu anda 3 farklı yere kurduğu bu ağaç sayesinde teknoloji ile doğayı birleştiriyor.

Biomitech'in kurucu ortağı Jaime Ferrer, ''Ürettiğimiz bu sistem, hava kirliliğini önlemek için teknolojiden yararlanıyor ve doğal bir yöntem olan fotosentez işlemini gerçekleştirmek için de biyolojiyi kullanıyor.'' dedi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 7 milyon insan hava kirliliğine maruz kaldığı için yaşamlarını yitiriyor. Biomitech şirketi, bu yapay ağaçlar sayesinde ağaç dikmenin zor olduğu büyük şehirlerdeki hava kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

MALİYETİ 50 BİN DOLAR

Bu projenin tek dezavantajı ise tek bir yapay ağacın yaklaşık 50 bin dolar maliyetinin olması. Ancak ağaçlandırmanın mümkün olmadığı beton şehirlerdeki hava kirliliği dikkate alındığında, birçok kişiye göre bu yapay ağaç için 50 bin dolar ödemeye değer.

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