Küçük kız bir anda sustu: 7 buçuk yıldır konuşmuyor

Alanya’da bir hayırseverin evinde ücretsiz olarak yaşamını sürdüren Dinara Kutlu, evde bakım maaşıyla geçinmeye çalışıyor.

10 yaşındaki kızı Aylin’in 2,5 yaşına kadar konuşabildiğini ancak daha sonra konuşma özelliğini kaybettiğini belirten anne Kutlu, yıllardır kızının yeniden konuşabilmesi için mücadele verdiğini söyledi.

Hafta içi her gün kızını özel eğitim okulunda eğitim aldığını söyleyen Kutlu, öğretmenlerin desteğiyle eğitim sürecinin devam ettiğini ancak daha ileri tedavi için özel klinik desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Maddi durumlarının buna elvermediğini belirten anne, hayırsever iş insanlarına çağrıda bulundu.

"KIZIM, ANNE DESİN"

Kızının bir gün kendisine ‘anne’ demesini çok beklediğini belirten Dinara Kutlu, "Aslen Kazakistanlıyım ama Kazakistan’da kimsem yok yetim olarak büyüdüm. İki çocuk annesiyim. 10 yaşında konuşma engelli kızım var. 2,5 yaşından beri konuşamıyor. Özel eğitime gidiyor. Bir cümle bile söyleyemiyor. Çocuğumun tedavisi için özel klinikler var fakat benim durumum yok bir ablanın evinde geçici olarak kalıyoruz. Hayırsever iş insanlarını sesleniyorum hayatımda iyi bir şey yaşamadım. Kızım yaşasın hayatımda yüzüm gülmedi, kızım gülsün. Bir hayalim var kızım bir gün bana anne diye seslensin. Bir konuşmaya başlasın bağımsız yaşamayı öğrensin. Ben bir gün hayatımı kaybedersem kızım yalnız kalacak diye çok korkuyorum. Bu çocuğu görmezden gelmeyin’’ dedi.