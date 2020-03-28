Koronavirüs vakalarının Türkiye'de de tespit edilmesiyle, salgının yayılmaması için üst düzey bir mücadele başlatıldı.

Bu mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarımıza da büyük iş düşüyor.

Gecesini gündüzüne katan fedakar sağlık çalışanlarımızın, bu süreçte aileleriyle olan ikişkileri de etkilendi.

Kimi zaman aileleriyle görüşmek için vakit bulamayan sağlıkçıklarımız, kimi zaman da tedbir amaçlı çocuklarından uzak durmaya çalışıyor.

Küçük Mehmet'in doktor babasına özlemi VİDEO

EVE GELEMEYEN BABASINI ÖZLEDİ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç .Dr. Faruk Karakeçili de o kahramanlardan biri.

Karakeçili, salgın nedeniyle zamanının büyük bölümünü hastanede geçiriyor. Bu nedenle Karakeçili'nin oğlu Mehmet Deniz büyük üzüntü yaşıyor.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cep telefonu kamerasına yansıyan ve sosyal medyada da yer alan görüntülerde babasına duyduğu özlemi, kokusunun sindiği yastıkla gidermeye çalışan küçük Mehmet Deniz, annesinin yastık kılıfını değiştirdiğini öğrenmesiyle gözyaşlarına hakim olamıyor.

"BABAMIN KOKUSU GİTMİŞ"

Anne Pınar Baysal Karakeçili'nin neden ağladığını sorması üzerine oğlu Mehmet Deniz'in gözyaşları içerisinde söylediği, "Yastığımın kılıfını değiştirmişler, babamın kokusu gitmiş, yumuşaklığı gitmiş, önceki yastığım güzel kokuyordu, babamı özledim." sözleri, videoyu izleyenleri duygulandırdı.