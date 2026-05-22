Küçük Menderes Havzası'nda modern sulama dönemi

İzmir’in en önemli tarım bölgelerinden Küçük Menderes Havzası’nda modern sulama sistemlerine geçiş hız kazanırken Devlet Su İşleri (DSİ), yürüttüğü projelerle hem su kaynaklarını koruyor hem de üreticinin verimini artırmayı hedefliyor.

Bölge, bu yaz itibarıyla geniş ölçekli bir sulama dönüşümüne sahne olacak.

205 BİN DEKARLIK ALANDA MODERN SULAMA

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta’nın açıklamasına göre, Küçük Menderes Havzası’nda bu yaz 205 bin 100 dekar tarım arazisi modern sulama sistemleriyle buluşturulacak. Proje tamamlandığında bu rakamın 288 bin dekara ulaşması hedefleniyor.

BARAJLARDA DOLULUK SEVİYESİ YÜZ GÜLDÜRÜYOR

Bölgede inşa edilen 11 depolama tesisinin yanı sıra kış aylarındaki yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk oranlarının yükseldiği belirtildi. Bademli, Haliller ve Çatak barajlarının doluluk seviyesinin yüzde 100’e ulaştığı ifade edildi.

Balta, dolusavaklardan uzun süredir kontrollü su tahliyesi yapıldığını, bunun da yeni sezon için üreticilere önemli bir su güvenliği sağladığını kaydetti.

KAPALI SİSTEMLE SU TASARRUFU ARTTI

Projeler kapsamında açık kanal sistemlerinden vazgeçilerek borulu basınçlı kapalı sulama sistemine geçildi. Bu dönüşümle birlikte su kayıplarının önemli ölçüde azaltıldığı belirtildi.

Ayrıca sulama sistemlerinde ön ödemeli elektronik sayaç uygulamasına geçilerek su kullanımında kontrol ve verimlilik sağlandı.

SU KULLANIMI ÜÇTE BİRİNE GERİLEDİ

DSİ verilerine göre, Beydağ Barajı Sulaması Projesi’nde daha önce günde 1 milyon 200 bin metreküp olan su kullanımı, sayaç sistemi sayesinde 350 bin metreküpe kadar düştü. Sulama sezonunun ise 29 günden 72 güne uzadığı bildirildi.

VERİM VE İSTİHDAM ARTIYOR

Modern sulama sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte dekar başına verimin arttığı, sulama maliyetlerinin ise düştüğü ifade edildi. Projelerin aynı zamanda yaklaşık 18 bin 500 kişiye istihdam sağladığı belirtildi.

“BEREKETİN ANAHTARI SUYUN DOĞRU YÖNETİMİ”

DSİ yetkilileri, suyun doğru yönetilmesiyle hem tarımsal üretimin sürdürülebilir hale geldiğini hem de bölge ekonomisinin güçlendiğini vurguladı. Projenin tamamlanmasıyla havzanın tarımsal kapasitesinin daha da artması bekleniyor.