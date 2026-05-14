Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi Devekuşu Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Apartmanda yaşayanlar tahliye edilirken, çatı katının sahibi olduğu öğrenilen bir kişi sinir krizi geçirdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Panik yaşayan daire sahibi, çevrede bulunanlar tarafından sakinleştirildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

"EV CAYIR CAYIR YANIYORDU"

Mahalle sakinlerinden Saide Fidan, "Kalabalık gördük koştuk. Çok alev çıkıyordu. Ev cayır cayır yanıyordu. İtfaiye gelip söndürdü. Ölen ya da yaralanan olduğunu duymadık" dedi.