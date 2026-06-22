Küçükçekmece'de alev alan motosikleti beton mikseri sürücüsü kurtardı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, bugün saat 12.30 sıralarında Bahariye Caddesi üzerinde, seyir halindeki motosiklette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler motosikleti sararken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

BETON MİKSERİ SÜRÜCÜSÜ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Yangının büyüdüğünü gören ve o sırada bölgeden geçen beton mikseri sürücüsü, aracını durdurarak su hortumuyla alevlere müdahale etti. Dakikalar süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, motosiklet tamamen yanmaktan son anda kurtarıldı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı meydana gelmezken, motosiklette maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri de bölgeye gelerek gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

O ANLAR KAMERADA

Motosikletin alevler içinde kaldığı ve beton mikseri sürücüsünün yangına müdahale ettiği anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği anlar yer aldı.