Küçükçekmece'de devrilen ağaç, park halindeki otomobile zarar verdi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yoğun kullanılan güzergâhlarından biri olan Florya Caddesi'nde, yol kenarında bulunan ağaç henüz belirlenemeyen bir nedenle kökünden ayrılarak park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Ağacın aracın üzerine düşmesi sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Devrilen ağacın caddeyi kapatması nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilirken, olayın yaşandığı noktada trafik yoğunluğu oluştu.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile belediye görevlileri sevk edildi.

Ekipler, güvenlik önlemleri aldıktan sonra devrilen ağacı parçalayarak bulunduğu yerden kaldırdı. Çalışmalar sırasında çevrede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Ağacın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından cadde yeniden araç trafiğine açıldı.

Bölgede oluşan yoğunluk kısa sürede sona ererken, hasar gören otomobille ilgili gerekli işlemler başlatıldı.