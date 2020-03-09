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Küçükçekmece’de trafik çilesi

3 kilometrelik yolu 1 saatte giden sürücüler, yetkililerden sorunun çözülmesini istiyor.

DHA | 09.03.2020 - 15:59..
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İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafik kâbusuyla güne başlıyor.

İkitelli Caddesi’nde her sabah yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle bazı vatandaşlar yaklaşık bir saatini trafikte geçiriyor.

3 KİLOMETRELİK YOLU 1 SAATTE GİDİYORLAR

Hafta içi günlerde sabahları ve yağmurlu havalarda daha da artan yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geliyor.

Küçükçekmece’de trafik çilesi ViDEO

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

İkitelli Caddesi'nden TEM otoyolu ve Başakşehir'e bağlanmak isteyen vatandaşlar, 3 kilometrelik yolda 1 saati aşkın trafik çilesi çekiyor.

Bölgede taksicilik yapan Ahmet Kantarcı, "Burada her zaman trafik olduğunu taksici olduğumuz için biliyoruz. Bunun önlemi, ileride bir döner kavşak var. Oradan direkt bir alt geçit yapılırsa burası kurtarır. Hiç değişen bir şey yok, yılladır böyle. Bunun bir çaresinin bulunması lazım. Millet işe gidiyor, ekmek peşinde” dedi.

Her sabah aynı trafik çilesini yaşayanlar, yetkililerden çözüm bulunmasını istediler.

Küçükçekmece’de trafik çilesi

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