Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan memleketinde anıldı

Kudüs Şairi olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, vefatının 19'uncu yılında memleketi Şanlıurfa'da anıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, şair ve yazarın adının verildiği Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda anma programı düzenlendi.
FİKİR ADAMI OLARAK MEHMET AKİF İNAN
Törene katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İnan'ın fikir adamı olduğunu belirterek, kurduğu Memur-Sen'in Türkiye'de milyonlara hitap eden sendikaya dönüştüğünü söyledi.