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Kudüs'te Kutsal Ateş ayini

Dünyanın dört bir yanından gelen Ortodoks Hristiyanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kamame Kilisesi'nde "Kutsal Ateş" ayini düzenledi.

AA | 27.04.2019 - 19:30..
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Hristiyan inancına göre "Hazreti İsa'nın çarmıha gerilip öldüğü ve daha sonra yeniden dirildiğine" inandıkları gün anısına binlerce Ortodoks, her sene olduğu gibi bu yıl da Bizans Kralı Konstantin'in yaptırdığı Doğu Kudüs'teki Kamame Kilisesi'ne gitti.

Kudüs'te Kutsal Ateş ayini

Kutsal Ateş ayinine katılmak isteyenler, İsrail polisinin kurduğu barikatlardan geçerek kiliseye girdi. Yoğunluk nedeniyle Kamame Kilisesi önünde zaman zaman izdiham yaşandı.

Kudüs'te Kutsal Ateş ayini

Kudüs Rum-Ortodoks Patriği, kilisenin ortasındaki "Hazreti İsa'nın kabri" olarak adlandırılan mermerden bölmeye girdi. Bu sırada kabirden çıkarılan ve gökten geldiğine inanılan ateşle ellerindeki mumları yakmak isteyen yüzlerce kişi adeta birbiriyle yarıştı.

Kudüs'te Kutsal Ateş ayini

KİLİSENİN ANAHTARLARI MÜSLÜMANLARDA

Hıristiyanlığın farklı mezhepleri arasında tarih boyunca çekişme konusu olan Kamame Kilisesi'nin anahtarları ise Filistinli Müslüman 2 ailede duruyor.

Kudüs'te Kutsal Ateş ayini

Sultan Abdülmecid, Hristiyanlar arasındaki kavgaya sona vermek için kilisenin anahtarını Kudüs eşrafından Müslüman 2 aileye teslim etmişti. Bugün hala kiliselerin kapısı bu Müslüman aileler tarafından açılıp kapatılıyor.

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