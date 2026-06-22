Kullanıcılar tepkili: Android 17 güncellemesi sorunlarla birlikte geldi

Teknoloji devi Google'ın performans ve yapay zeka vaatleriyle dağıttığı yeni Android 18 güncellemesi kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Reddit ve X gibi platformlarda bir araya gelen çok sayıda Pixel sahibi, cihazlarında aniden başlayan donanımsal görünümlü hataları rapor ediyor.

DOKUNMATİK EKRANLARDA TERSİNE DÖNME PROBLEMİ

Güncelleme sonrasında Pixel 8, 9 ve özellikle yeni Pixel 10 modellerinde dokunmatik ekranların rastgele sürelerle tepkisiz kaldığı belirtiliyor.

Bazı kullanıcılarda ise yukarı kaydırma hareketinin ekranı aşağı indirmesi gibi garip bir "hareket tersine dönmesi" problemi yaşanıyor.

Kullanıcılar "Akıcı Ekran" özelliğini kapatıp açarak geçici bir konfor bulsa da yazılım hatası nedeniyle kalıcı bir düzeltme henüz sunulmadı.

Sorunu resmi olarak kabul eden Google'ın aylık güncellemelerle bu hatayı hızlıca gidermesi bekleniyor.

5G VE WI-FI BAĞLANTILARI TAMAMEN KOPUYOR

Bağlantı tarafında ise Pixel 9 Pro, 8 Pro ve 6a gibi birçok modelde 5G sinyalinin tamamen kaybolduğu ve cihazların LTE ağına düştüğü görülüyor.

Ayrıca yeniden başlatma sonrası eSIM profillerinin silindiği ve popüler Google uygulamalarının Wi-Fi üzerinden yüklenmediği şikayetler arasında.

Sorun yaşayan kişilerin sistem ayarlarından mobil ağ ayarlarını sıfırlayarak 5G bağlantısını geçici olarak geri getirebildiği aktarılıyor.

Yaşanan bu aksaklıkların tamamen çözülmesi için kullanıcıların geri bildirim araçları üzerinden Google'a rapor göndermesi tavsiye ediliyor.