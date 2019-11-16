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Kullanıcıların beklediği özellikleri içeren iOS 14 konsepti

The Hacker 34 isimli YouTube kanalı, iPhone kullanıcılarının istediği özellikleri barındıran yeni bir iOS 14 konsept videosu yayınladı.

Haber Merkezi | 16.11.2019 - 10:15..
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Apple, geçtiğimiz aylarda düzenlediği etkinlikte, iPhone 11 serisi ile birlikte iOS 13 güncellemesini de yayınlamıştı.

Apple'ın; iOS 13 güncellemesini, destekleyen iPhone modelleri için yayınlamasının ardından kullanıcılar birçok sorunla karşılaşmış ve şirket daha sonra hızlı bir şekilde iOS 13.1, iOS 13.1.1, iOS 13.1.2,  iOS 13.1.3, iOS 13.2 ve iOS 13.2.2 güncellemeleriyle, iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturmuş ve birkaç yeni özellik eklemişti.

iPhone kullanıcıları, yayınlanan güncellemeler ile birlikte her ne kadar birçok hatadan kurtulsa da telefonlara yeni özellikler gelmesini istiyor. Bir YouTube kullanıcısı ise, Apple’ın bir sonraki işletim sistemi iOS 14 için yeni bir konsept videosu yayınladı.

iOS 14'ün yeni konsept görüntüleri VİDEO

DAHA KÜÇÜK ÇAĞRI EKRANI

iOS 14’ün konsept videosuna baktığımızda, en dikkat çekici özelliğin çağrı ekranında olduğunu görüyoruz. Herhangi bir çağrı geldiğinde, ekranı tamamen kaplayan tasarım yerine, ekranın üstünde beliren küçük bir pencere kullanılmış. Videoda yer alan bu özelliğin, Android işletim sisteminde zaten bulunduğunu da hatırlatalım.

ios 13

Videodaki dikkat çeken özelliklerden biri de birden fazla kullanıcı hesabı oluşturulması. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, birden fazla Apple ID ile giriş yaparak, tek bir iPhone modelinde farklı profiller oluşturabiliyor.

Aynı zamanda yeni tasarım, GIF destekleyen klavye ve bölünmüş ekran görünümü gibi birkaç özellik de barındırıyor.

Bütün bu özelliklerin iOS 14 sürümünde karşımıza çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.

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Kullanıcıların beklediği özellikleri içeren iOS 14 konsepti

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