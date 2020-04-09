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Kulp şehidinin evinde yas var

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Burhan Tanrıkulu'nun ailesi, büyük acı yaşıyor.

İHA |
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Kulp şehidinin evinde yas var

PKK'lı teröristlerin Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki saldırısı 5 kişiyi hayattan kopardı, 21 çocuğu da yetim bıraktı.

Saldırıda şehit düşenlerden biri Burhan Tanrıkulu...

5 çocuk babasının evinde büyük bir acı yaşanıyor. Yas tutan eşi Fikriye Tanrıkulu, hayat arkadaşını kaybetmenin acısıyla ağlayıp, ağıt yakıyor.

"ÇOCUKLAR İÇİN GİDİYORUM"

Saldırı öncesi eşiyle olan diyaloğunu anlatan Fikriye Tanrıkulu, "Ben sabah gitme dedim, o da 'hiçbir şeyimiz yok' deyip gideceğim dedi. Ben bilseydim böyle olacağını bırakmazdım. 'Çocukları için gidiyorum, aç kaldılar diye gidiyorum. Hiçbir şeyimiz yok, 5 çocuğumuz var' dedi." diye konuştu.

Kulp şehidinin eşi ağıt yaktı ViDEO

"ŞİMDİ KİM BAKACAK BU ÇOCUKLARA"

Burhan Tanrıkulu'nun amcasının oğlu Nurullah Tarıkulu ise kuzeninin eve ekmek almak için çalışmaya gittiğini dile getirdi.

Tanrıkulu, "5 tane yetim bıraktı arkasında, Ramazan ayına kadar çalışıp, evine bir ekmek alayım dedi. Adam kirada, hiçbir geliri yok. Hiçbir şey yapamıyor, şimdi kim bakacak çocuklara. Allah devletimiz ve milletimize zeval vermesin, biz devlet ve milletimizden razıyız ama bunlara bir şeylerin yapılması lazım." diye konuştu.

Kulp şehidinin evinde yas var

Kulp şehidinin evinde yas var

Kulp şehidinin evinde yas var

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