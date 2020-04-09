Kulp'taki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçenin Güleç Mahallesi kırsalında dün odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 5 kişinin şehit olduğu saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında saldırıyla ilgili oldukları değerlendirilen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 5'i yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüphelilerden bazıları hakkında daha önce "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan işlem başlatıldığı da öğrenildi.

Bir şüphelinin yakalanması için de operasyon sürüyor.

SOYLU'DAN 'LİME LİME EDİN' TALİMATI

Yaşanan bu hain saldırı hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bölge komutanını aradım, 'Bulunca lime lime edin' diye talimat verdim." açıklamalarında bulunmuştu.