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Kulp'taki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

Ormana odun toplayamaya gidenlerin bulunduğu araca yönelik 5 sivilin şehit olduğu saldırıyla ilgili 5 kişi yakalandı.

AA |
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Kulp'taki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçenin Güleç Mahallesi kırsalında dün odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 5 kişinin şehit olduğu saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında saldırıyla ilgili oldukları değerlendirilen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 5'i yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kulp'taki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüphelilerden bazıları hakkında daha önce "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan işlem başlatıldığı da öğrenildi.

Bir şüphelinin yakalanması için de operasyon sürüyor.

Kulp'taki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

SOYLU'DAN 'LİME LİME EDİN' TALİMATI

Yaşanan bu hain saldırı hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bölge komutanını aradım, 'Bulunca lime lime edin' diye talimat verdim." açıklamalarında bulunmuştu.

Kulp'taki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

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