1 Şubat 2024 Perşembe: Vizyondaki filmler Bu hafta beşi yerli, 7 film sinemaseverlerle buluşacak. Yerli filmler Sadık Ahmet, Efsane, Aşk Mevsimi, Bars ve Öğretmenler Odası ile Argylle: Gizli Casus ve Hannas 2 7 film yarın vizyona giriyor.

AA

Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, 7 film vizyona girecek.

Biyografi film Sadık Ahmet, Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türklerinin yaşadığı zulme karşı siyasi bir mücadele veren doktor Sadık Ahmet'in hayatını anlatıyor

Geniş oyuncu kadrosuyla öne çıkan filmde Turgay Aydın, Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Renan Bilek, Taner Rumeli, İlker Aksum, Burak Satıbol, Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Ozan Akbaba, Doğukan Güngör ve Suzan Kardeş rol aldı.

İşte haftanın filmleri;

Efsane

Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz ve Serdar Gökhan'ın oynadığı Efsane, yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Selçuk Aydemir'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu özetle şöyle:

Çorum'da yaşayan Sadık ve ailesi, binlerce yıllık aile geleneğini devam ettirerek yoğurtçuluk yapar. Yoğurtları lezzeti ve şifası ile bilinir. Bu dillere destan yoğurdun sırrını ise ailenin en büyüğü olan Dede saklar ve yoğurtları o yapar. Fakat bir yaz günü Dede'nin evinin çatısına kar yağması işleri değiştirir.

Aşk Mevsimi

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Şeker'in kaleme aldığı Aşk Mevsimi iki genç arasındaki aşk hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaştığı filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş yer alıyor.

Bars

Görkem Kasal, Münir Can Cindoruk ve Ali Seçkiner Alıcı'nın oynadığı Orçun Köksal'ın filmi Bars, soyu tükenmiş olduğuna inanılan Anadolu Parsı'nın izini sürmeye koyulan iki zooloğun yolculuğunu anlatıyor.

Argylle: Gizli Casus

Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Samuel L. Jackson, Bryan Cranston, Catherine O'Hara ve Dua Lipa'nın rol aldığı Argylle: Gizli Casus" aksiyon ve gerilim tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Matthew Vaughn tarafından çekilen film, dünyayı dolaşan casus Argylle'ın ABD, Londra ve diğer egzotik yerlerdeki maceralarını konu ediniyor.

Öğretmenler Odası

İlker Çatak'ın yönettiği, Leonie Benesch, Leonard Stettnisch ve Eva Löbau'nun oynadığı Alman yapımı Öğretmenler Odası, kendini işine adamış idealist öğretmen Carla Nowak'ın lisede ilk işine başlamasını odağına alıyor.

Hannas 2

Haftanın yerli korku filmi Hannas 2, ailelerinin ilişkilerine onay vermemesi sonrası birlikte şehir dışına kaçan ve bir tanıdıklarının evinde kalan Ali ve Jale'nin, burada başlarından geçen paranormal olaylar etrafında dönüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)