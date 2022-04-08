100 milyon yıllık pterosaur kemikleri bulundu

Şili'de bilim insanlarının yaptığı keşifler sonucunda 100 milyon yıllık pterosaur kemikleri tespit edildi.

100 milyon yıl önce yaşayan ve uçabilen bir tür olan pterosaurlara ait iyi korunmuş fosiller bulundu. Araştırmacılar, yeni keşfin bu korkutucu hayvanların yaşamına ilişkin daha önce bilinmeyenleri ortaya çıkardığını söyledi.

Şili'deki bilim insanları, 100 milyon yıldan daha uzun bir süre önce Atacama çölünde dolaşan antik uçan sürüngenlerin iyi korunmuş kemiklerinin bulunduğu nadir bir mezarlık ortaya çıkardı.

Söz konusu kalıntılar, b dinozorlarla birlikte yaşayan, uzun kanat açıklığına sahip, flamingolara benzer şekilde uzun ve ince dişleriyle suyu süzerek beslenen uçan bir tür olan pterosaurlara ait.

Şaşırtıcı bulgu

Bununla birlikte, Şili Üniversitesi'nden araştırmacı Jhonatan Alarcón liderliğindeki bilim insanları grubu, yıllardır pterosaurları arıyordu, ancak bu keşif umutlarını aştı.