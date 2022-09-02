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    100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve Türkiye Bilimler Akademisi iş birliğiyle 100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi açıldı.
    • 02.09.2022 - 09:10
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    100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi

    TEKNOFEST'te ilk kez açılan sergi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çadırı içinde meraklıları ile buluştu. Sergi koleksiyonunda astronomi, coğrafya, geometri, optik, kimya ve tıp alanında özenle seçilmiş 100 obje yer alıyor.

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Sergi Sorumlusu Talha Turhal, serginin TEKNOFEST içinde ilk kez açıldığını söyledi.

    Ziyaretçilerin ilgi odağı oldular

    Sergi koleksiyonunda çeşitli kategorilerde eserler bulunduğunu belirten Turhal, "Lagari Hasan Çelebi'nin Sultan 4. Murat'a gösteri yaptığı roketi, Takiyüddin'in sanayi devrimi öncesinde icat ettiği buharlı döner aleti ve usturlablar, ziyaretçiler tarafından en çok merak edilenler olarak başı çekiyor." dedi.

    100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi #1

    "Geleceğimiz ışık tutuyor"

    Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Mihriban Ataş da İslam medeniyetine ait eserlerin TEKNOFEST'te bulunmasının çok önemli olduğuna işaret ederek, "Çünkü TEKNOFEST, geleceğimize ışık tutuyor. Geçmişimiz de burada gelecek ile birleşiyor." ifadesini kullandı.


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