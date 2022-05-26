12 ülkeden şairlerin katıldığı İstanbulensis Şiir Festivali başladı

Kültür-sanat dünyasının yakından takip ettiği 9. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı.

Türkiye’den ve farklı ülkelerden onlarca şairin katılacağı şiir festivali 28 Mayıs’a kadar devam edecek. Şehrin ve Şiirin Kapısı: Kale’den Şehre” temasıyla düzenlenen festival çerçevesinde ilerleyen günlerde açılışı yapılacak olan Aydos Kalesi’nde de şiirler okunacak.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen festival, 28 Mayıs'a kadar sürecek. Prof. Dr. Nurullah Genç'in onur konuğu olduğu, 9.su düzenlenen festivalin teması, Şehrin ve Şiirin Kapısı: Kale'den Şehre” olarak belirlendi.

Festivale yoğun ilgi

Seçilen temayla şiir dolu 4 gün boyunca ilçenin önemli kültürel mirası olan ve yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek Aydos Kalesi vurgulanarak gündeme taşınacak. Türkiye'den ve farklı coğrafyalardan şairlerin katıldığı festivalin açılışına ilgi bu sene de yoğun oldu.





Dünyanın çeşitli ülkelerinden şairler katıldı

Festivalde Bosna-Hersek'ten Amila Neslanoviç, Bulgaristan'dan Kadriye Cesur, Filistin'den Najvan Darwish, Irak'tan Ali Jaafar Al-Allak, İran'dan Darya Heidari, Kosova'dan Canan Özer, Kuzey Makedonya'dan Mehmed Arif, Macaristan'dan Balazs Szöllössy, Mısır'dan Ahmad Zakaria, Suriye'den Yaser Al-Atrash, Ürdün'den Asma Al-Hajj şiirlerini seslendirecek.