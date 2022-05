13 yıl sonra gözler bayram edecek! Avatar 2 fragmanı yayınlandı: İşte ilk görüntüler...

Sinema dünyasının dört gözle beklenen filmi Avatar için geri sayım başladı. Avatar 2'nin resmi tanıtım fragmanı bugün yayınlandı.

2009 yapımı Avatar filmi ile sinema dünyası "üç boyutlu" kavramıyla tanıştı.

Gişe rekorları kıran, tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi Avatar, 13 yıllık aranın ardından yeniden beyazperdede olacak.

Avatar hayranları, "Avatar 2 ne zaman" sorusuna yıllardır yanıt arıyordu.

James Cameron'ın uzun süredir beklenen devam filmi "Avatar: The Way of Water"ın (Avatar: Suyun Yolu) vizyon tarihi belli oldu.

Avatar 2 filmi, 16 Aralık 2022'de vizyona girecek.

Fragman yayınlandı

Öte yandan sevindiren bir gelişme daha yaşandı. Avatar 2'den resmi fragman geldi.

İlk Avatar filminden Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver ve Giovanni Ribisi gibi isimler, ikonik hikayenin devamı için geri dönecekler. Kate Winslet ve Michelle Yeoh ise kadroya katılan yeni oyuncular arasında yer alıyor.

İşte Avatar 2: Suyun yolu filminden ilk görüntüler...