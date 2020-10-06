Malezya, Endonezya ve Tayland'da sinemalarda 4 milyondan fazla seyirciye ulaşan BoBoiBoy süper kahraman serisinin ilk sinema filmi 9 Ekim'de Türkiye'de de sinemalarda gösterime giriyor.

Doğadaki elementler sayesinde süper güçler kazanan BoBoiBoy ve 4 arkadaşı, kötülere karşı verdiği heyecan dolu mücadele veriyor.

9 EKİM'DE SİNEMALAR DOLUP TAŞACAK

Pandemi sonrasında en steril eğlence aktivitesi olarak görülen sinemalarda 9 Ekim'de seyircisiyle buluşacak BoBoiBoy’un yaratacısı Monsta Stüdyoları’nın iletişim direktörü Faiz Zeynel Abidin, doğadan güç alan bir süper kahramanın dostlarıyla beraber giriştiği mücadelenin Türkiye’de büyük bir ilgiyle takip edileceğini ve serinin ikinci filminin de Türkiye pazarında sinemalara çıkışını büyük bir heyecanla beklediklerini ifade ettiler.

Two Yapım tarafından Türkçe seslendirmeyle sunulan filmi CJ Entertainment Turkiye dağıtıyor. Filmde BoBoiBoy; 4 yakın arkadaşıyla; Oçobot isimli robotunu kaçıran çetenin peşine düşüyor ve gizemli bir adada büyük zorlukların üstesinden geliyor.

Animasyon dünyasının ilk başörtülü süper kahramanı Yaya, BoBoiBoy ile sinemalarda-Fragman

EVDE KALAN ÇOCUKLARA EN GÜVENLİ EĞLENCE

Pandemi sonrasında Türkiye’de 1 Temmuz’da kapılarını yeniden açan sinemalar, okul öncesi uzun zamandır evde kapalı kalan çocuklar için, dışarıdan aldıkları hava ile içeriyi soğuttukları havalandırma sistemi, sosyal mesafe kuralına uygun bilet satışları ve seans arası dezenfeksiyon kurallarına ciddiyetle uymalarıyla en güvenli eğlence aracı olarak görülüyor.