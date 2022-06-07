14. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği 2. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında 14. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'nin açılışı yapıldı.

2009'dan bu yana Kalem Kültür Derneği tarafından düzenlenen İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, bu yıl Aşktan Edebiyat temasıyla, çeşitli etkinliklerle 10 Haziran'a kadar devam edecek.

Açılışa konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Anadolu'nun dünyanın bir merkezi olduğunu belirterek, bakanlık olarak da şu anda 671 antik kentte kazı yaptıklarını aktardı.

Demircan, bu kazılardan 300'ünün tamamlandığını, imkan olursa bu sayının 2 binlere çıkabileceğine işaret ederek Anadolu topraklarında çok fazla hikaye olduğunu anlattı.

Festivale dair

AA'da yer alan habere göre; Beyoğlu Kültür Yolu Festivali içerisinde sanatın bütün disiplinlerine yer vermeye çalıştıklarını ifade eden Demircan, "Festivalde müzik, resim, gastronomi olarak her şey var. Edebiyat da olmasa olmazdı. 'Bu konuda ne yapalım? derken de imdadımıza İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali yetişti. Nermin Mollaoğlu ve eşi Mehmet Bey çok güçlü bir insan. Çok güzel işler yapıyorlar." diye konuştu.

"Edebiyat aslında çok önemli bir köprü"

İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivali'ne katıldıklarını ve 4 büyük etkinlik düzenlediklerini belirterek, "İnsanlar ve ülkeler arasında kültür oluşturmak için edebiyat aslında çok önemli bir köprü ve bu köprü de aynı zamanda dünyada barışı oluşturacak bir yoldur." dedi.

"Aşktan edebiyata"

Marrapodi, 14. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'nin bu yılki teması "Aşktan Edebiyat"a değinerek, "Aşkın sadece insanlara değil, birçok şeye olabileceğinden bahsetmiştik. Siz 'aşktan edebiyat' diyorsunuz ama ben 'edebiyat aşkı' demek istiyorum. Çünkü edebiyat, her yaşta bizler için çok önemli. Kitap okumak da hayatı okumak gibidir." ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında 37 etkinlik ile 13 farklı ülkeden yazar, çizer, yayıncılık profesyoneli, okurlarla bir araya gelecek.

Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi festivalin ana mekanı olarak belirlenirken, Kalyon Kültür Merkezi ile İtalyan Kültür Merkezi'nde yazar söyleşileri ve atölyeler düzenlenecek.