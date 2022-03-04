2 bin 300 yaşındaki 'Kybele' ile aslan heykelleri ziyaretçilerini ağırlıyor

2 bin 300 yaşındaki 'Kybele' ile aslan heykelleri ziyaretçilerini ağırlıyor

Ege'deki kazılarda bulunan ve "ana tanrıça" Kybele'yi gücün sembolü aslanlarla betimleyen 2 bin 300 yıllık heykel ve adak taşları, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçi ilgisine sunuldu.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes, Aydın'ın Didim ilçesindeki Milet ve Söke'deki kazı alanlarından çıkarılan Helenistik Dönem'e ait Kybele figürleri, İzmir Arkeoloji Müzesi Hazine Odası'nın son konukları oldu.

"Göremediklerinizi Göreceksiniz" projesi kapsamında her ay eşsiz eserlerin depolardan çıkarılarak sergilendiği müzede, mart ayı boyunca Kybele ve ona eşlik eden aslan figürlerinin betimlendiği 4 eser sergilenecek.

Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü olduğuna inanılan ve Helenistik Dönem'de de inanışı devam eden "ana tanrıça" Kybele'nin ayakta ve oturarak betimlendiği mermer eserlerde gücün sembolü olarak aslanlar da yer alıyor.

BİR EFSANE

Baş kısmı bulunmayan heykellerde Kybele'ye sevgilisi olduğuna inanılan Attis ve başrahip de eşlik ediyor. Yüksek dağ zirvelerinde, su kaynaklarında, deniz kenarlarında veya doğal alanlarda bulunan eserlerin boyları da 20 ila 50 santim arasında değişiyor.