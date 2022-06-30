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    2 bin 300 yıllık Eros figürü ilk kez sergilendi

    Mitolojide aşk tanrısı olan 'Eros'un tasvir edildiği, 2 bin 300 yıllık figür, arkeolojik kazılarda bulunduktan 42 yıl sonra İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergiye çıkarıldı.
    • 30.06.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 12:29
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    2 bin 300 yıllık Eros figürü ilk kez sergilendi

    Yunan mitolojisinde 'Ares' ile 'Afrodit'in oğlu olan, aşk ve şehveti temsil eden 'Eros'un tasvir edildiği, 2 bin 300 yıllık kulp figür, 1980 yılında Muğla'nın Milas ilçesinde yapılan arkeolojik kazılarda bulundu.

    2 bin 300 yıllık Eros figürü ilk kez sergilendi #1

    Sergilendi

    AA'da yer alan habere göre; Helenistik döneme ait ve 4,5 santimetre yüksekliğe sahip olan, pişmiş toprak malzemeden yapılmış kulp, İzmir Arkeoloji Müzesi'nin fuaye salonunda, cam fanusta ilk kez sergilenmeye başlandı.


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