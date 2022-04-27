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    2 bin yıllık Diana heykelcikleri ilk kez sergileniyor

    Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde bulunan yaklaşık 2 bin yıllık heykelcikleri ilk kez sergilenmeye başlandı.
    • 27.04.2022 - 11:08
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    2 bin yıllık Diana heykelcikleri ilk kez sergileniyor

    İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nce hayata geçirilen '12 Ay 12 Sergi' projesi ile müze envanterine kayıtlı olup, daha önce sergiye çıkarılmamış eserler, bir süre önce ziyaretçilerle buluşturulmaya başlandı.

    Yetkililerin müze koleksiyonundan seçtiği kült ve ritüel eserler, İzmir Müze Müdürlüğü Arkeoloji Müzesi Hazine Odası'nın merkezi konumundaki vitrin ile etrafında ve fuayede konumlandırıldı. Müzede bu defa sergilenen eserler Roma mitolojisinde doğanın ve yaban hayatın tanrıçası Diana heykelcikleri oldu.

    2 bin yıllık Diana heykelcikleri ilk kez sergileniyor #1

    20 yıl önce gün yüzüne çıkartıldı

    DHA'da yer alan habere göre; 20 yıl önce gün yüzüne çıkarılan yaklaşık 2 bin yıllık Diana heykelciklerinden ilki, Menderes'in Ahmetbeyli Mahallesi sınırları içinde yer alan Notion Antik Kenti'nde bulundu.

    Koşar vaziyette kısa etekli figürün, sağ eli arkaya doğru atılmış ve ok alma vaziyetinde gözüküyor. Sol kolu kırık bronz heykelciğin yüksekliğinin 60 santimetre olduğu belirtildi.

    2 bin yıllık Diana heykelcikleri ilk kez sergileniyor #2

    2 bin yıllık Diana heykelcikleri ilk kez sergileniyor #3

    Bereketi simgeleyen heykeller

    Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde bulunan bir diğer Diana heykelciği ise dikdörtgen bir kaide üzerinde ayakta duruyor.

    Ön yüzde bereketi simgeleyen sembollerle süslü pişmiş topraktan yapılan 19 santimetre yüksekliğe sahip eserin gövdesinde küçük bir delik mevcut. Ayrıca, heykelciğin baş kısmı kırık olduğu kaydedildi.


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