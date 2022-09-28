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    2. Uluslararası Distopya Film Festivali kasımda başlıyor

    Bu yıl ikinci kez düzenlenen "Uluslararası Distopya Film Festivali", 19-20 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sinemaseverleri ağırlayacak.
    • 28.09.2022 - 08:47
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    2. Uluslararası Distopya Film Festivali kasımda başlıyor

    Distopya türündeki uzun metraj filmler ve yönetmenleri seyircilerle buluşturan festivalin ilki geçen yıl aralık ayında yönetmen Hatice Aşkın'ın direktörlüğünde gerçekleştirilmişti. Festival, Türkiye'de distopya türündeki filmlere alan açmayı, yalnızca distopya türüne özgü filmlere yer vererek, bu türün tüm detaylarına dikkat çekmeyi hedefliyor.

    2. Uluslararası Distopya Film Festivali"nin programında ulusal ve uluslararası distopik filmlerden oluşan Uzun Metraj Film Seçkisi, Uluslararası Kısa Film Yarışması ve Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması yer alıyor.

    2. Uluslararası Distopya Film Festivali kasımda başlıyor #1

    Amacı

    Festival dahilinde bu yıl distopya türünde yeni üretimleri desteklemek, tür çeşitliliğinde dengeyi sağlamak ve çağı yakalayan film ve yönetmenlere imkan tanımak amacıyla Uluslararası Kısa Film Yarışması ve Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması düzenleniyor.


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