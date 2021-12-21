20. yıla özel: Harry Potter Return To Hogwarts ne zaman, hangi kanalda?

20. yıla özel: Harry Potter Return To Hogwarts ne zaman, hangi kanalda?

20 yılı geride bırakan fantastik film serisi Harry Potter, özel bölümleriyle seyircisiyle buluşacak. Harry Potter: Return to Hogwarts ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Harry Potter'ın ilk filmi olan Harry Potter Felsefe Taşı'nın vizyona girmesinin üzerinden 20 yıl geçti.

J.K.Rowling’in fantastik romanlarından uyarlanan Harry Potter film serisinin hayranlarına müjdeli bir haber geldi.

Harry Potter, Hermione Granger ve Ron Weasley'nin dostluğunu ve Hogwarts büyücülük okulunda yaşadıklarını konu edinen Harry Potter filminin oyuncularını 20 yıl sonra tekrar bir araya getirecek olan Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts özel bölümü ile ekranlarda olacak.

Harry Potter tutkunları için 20. yıla özel gerçekleşecek bu buluşmanın uluslararası gösterimlerinin daha sonra çeşitli platformlardan yapılması bekleniyor.

Peki Harry Potter özel bölümler ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

HARRY POTTER RETURN TO HOGWARTS NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

‘Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts’ 1 Ocak 2022 tarihinde HBO Max’te yayınlanacak.

3 ana karakterin yanı sıra seride rol almış Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton ve Tom Felton gibi isimler de yer alacak.