2021'in son vizyonu: Bu hafta sinemada hangi filmler var?

2021'in son vizyonu: Bu hafta sinemada hangi filmler var?

Her hafta yeni filmleri ağırlayan beyaz perde, sinema tutkunlarıyla yapımları buluşturuyor. Peki bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte haftanın 6 yeni filmi...

Sinema severler, yola çıkmadan önce vizyona yeni girecek filmleri inceliyor.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 31 Aralık Cuma'dan itibaren 1'i yerli 7 yeni film gösterime girecek.

2022'nin ilk vizyonu için araştırmalar da başladı. Sinemaya gidecek olanlar, hangi filmlerin çıktığını araştırıyor.

Yılın en çok beklenen Türk filmi "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" de sinema severler ile buluşacak.

Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte filmler ve detayları...

LOUİS WAİN'İN RENKLİ DÜNYASI

Louis Wain'in Renkli Dünyası, 1860- 1939 yılları arasında yaşayan ve çizdiği büyük gözlü kediler ile tanınan İngiliz ressam Louis Wain‘in hayatını konu alıyor.

Filmde, Wain'in okul hayatı, kariyeri, evlilik yaşantısı gibi hayatının birçok evresi gözler önüne seriliyor. 10 yaşına kadar ailesi tarafından okula gönderilmeyen ve sıktıntlı bir okul yaşamı geçiren Wain, West London School of Art'a girmesi ile hayatı değişir. Sanatı hayatının odağı haline getiren Wain, 23 yaşına geldiğinde kendisinden 10 yaş büyük olan Emily ile evlenir. Ancak çiftin mutlulukları uzun sürmez, evliliklerinin 3. yılında Emily meme kanserinden yaşamını yitirir. Eşini kaybetmesinin ardından kendisini çizimlerine veren Wain, takıntı haline getirdiği kedileri eserlerine yansıtmaya başlar.

SON GÖREV

Son Görev, evlerine giren soygunculardan intikam almak için bir plan yapan bir adamın hikayesini konu ediyor.

Eski bir mafya babası olan Ben Myers, kanser hastalığı ile mücadele eder. Ben bir yandan kendi hastalığı ile uğraşırken bir yandan da demans hastası olan karısına bakmaya çalışır. Onun hayatı, birgün evlerinin soyguncuların hedefi olmasıyla bambaşka bir hal alır. Ben, hayatını mahveden hırsızlardan intikam almak için bir plan yapar. Ben, bu süreçte kendi karanlık geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalır.

SEANS

Seans, bir ruh çağırma seansına katıldıktan sonra kendilerini büyük bir kabusun içinde bulan bir grup öğrencinin hayatına odaklanıyor.

Camille Meadows, prestijli bir yatılı okul olan Edelvine Kızlar Akademisi'nin yeni öğrencisidir. Okulda geldikten kısa bir süre sonra bir grup kız, onu bir gece ritüeline katılmaya davet eder. Gece bir araya gelen kızlar, okulda ölen eski bir öğrencinin ruhunu çağırır. Ancak sabah olmadan ritüele katılan kızlardan biri ölür. Grup, yaşananların nedenini merak etmeye başlar.

HATIRA KUTUSU

Bekar bir anne olan Maia, eşi görülmemiş bir Noel hediyesi aldığından geçmişe yolculuk yapar. Hediye olarak gelen şey içinde defterler, fotoğraflar ve kasetlerin olduğu bir kutudur. Bunlar Maia’nın Beyrut’ta ailesiyle birlikte savaştan kaçmadan önce yakın arkadaşına gönderdikleridir. Kutudakileri inceleyen Maia’nın genç kızı Alex, annesinin geçmişindeki sırları gün yüzüne çıkarır.

SWORD ART ONLİNE THE MOVİE - PROGRESSİVE

Sword Art Online The Movie -Progressive, oyun sırasında ölenlerin gerçek dünyada da öldüğü online bir oyunda sıkışıp kalan insanların hikayesini konu ediyor.

Asuna, diğer oyuncular gibi Sword Art Online oyununuda oturum açmış olmanın heyecanını uzun süre taşır. Ancak bir gün Game Master, oyuncuların oturumu kapatmalarını engeller. Bu, tüm oyuncuların oyunun içinde sıkışıp kalmasına neden olur. Çok geçmeden Game Master, bu oyunun diğer oyunlara benzemediği, oyunun içinde ölen bir oyuncunun gerçek hayatta da öleceği duyurusunu yapar. Asuna ve diğer oyuncular, haberi duyar duymaz paniğe kapılır. Oyuncular, kurallarını bilmedikleri dünyada demirden kale Aincrad'ı fethetmek için yola çıkar.

KAPTAN SABERTOOTH VE MİNİK KORSANLAR KAYIP ELMAS PEŞİNDE

Kaptan Sabertooth ve Minik Korsanlar Kayıp Elmas Peşinde, sahibinin tüm dileklerini yerine getiren Sihirli Elmas'ın peşine düşen minik korsanların hikayesini konu ediyor.

Bir efsaneye göre Sihirli Elmas, her dolunayda sahibinin tüm dileklerini yerine getirir. Ormanın Lordu Maga Kahn'ın dileği, karanlık ormandan çıkıp, güneşin tadını çıkarabilmektir. Kaptan Sabertooth ise, gemisini ganimetlerle doldurmak ister. Minik Korsan Pinky sadece sessiz sakin bir hayat isterken, arkadaşı Veronica ise macera dolu bir yaşam arzulamaktadır. Ancak Sihirli Elmas kayıptır ve elbette Kaptan Sabertooth ve adamları da elmasın peşine düşerler. Ormanda büyük kovalacamaya hazır olun!

KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN

Kesişme; İyi ki Varsın Eren, Trabzon Maçka'da teröristlerle kahraman Mehmetçiğin çatışması sırasında hayatını kaybeden Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayat hikayesini konu ediyor.