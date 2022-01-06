2022'in ilk vizyonu: Bu hafta sinemada hangi filmler var?

2022'in ilk vizyonu: Bu hafta sinemada hangi filmler var?

Yeni yılın vizyona giren yeni filmleri, sinema tutkunlarıyla buluşacak. Peki bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte haftanın 7 yeni filmi...

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 7 Ocak 2022 Cuma'dan itibaren 4'ü yerli 7 yeni film gösterime girecek.

2022'nin ilk vizyonu için araştırmalar da başladı. Sinemaya gidecek olanlar, hangi filmlerin çıktığını araştırıyor.

Fatih Mutlu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu "Nalan" filmi, bu hafta komedi türündeki filmler arasında yerini alarak, seyircileri bekliyor.

Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte filmler ve detayları...

ASLAN: HÜRKUŞ KAYIP ELMAS

Aslan, uçak mühendisi olmanın hayalini kuran küçük bir çocuktur. Aslan'ın babası Hasan Usta, kahraman bir pilot olan babasından kalan eşyaları Aslan'a vermeye karar verir. Büyük bir heyecanla eşyaları karıştırmaya başlayan Aslan, eşyaların arasında büyük büyük babasının Hürkuş adını verdiği eski uçağının canlanabildiğine dair izlere rastlar. Bunun üzerine harekete geçen Aslan, arkadaşlarını da yanına alarak kayıp kolun ve Hürkuş'un peşine düşer. Ancak kayıp kolu arayan sadece Aslan ve arkadaşları değildir. Aslan, kimse ulaşmadan Hürkuş'u bulmayı başarabilecek midir?

NALAN

Nalan, yaşadığı kaza sonrası bıraktığı sabah programlarına geri dönen genç bir kadının hikayesini konu ediyor.

Nalan Kazak, sabah programlarının rekortmen sunucusudur. Ancak yaşadığı bir kaza onun programını bırakmasına neden olur. Aradan geçen 2 yılın ardından Nalan, yeniden sabah programlarına başlamaya karar verir. İlk programında Nalan’ın eski sevgilisi rapçi Talat da vardır. Program başladıktan bir süre sonra Nalan'da bir tuhaflık hissedilir. Nalan, kendisine sorulan tüm sorulara düşündüğünün tam tersi cevaplar verir. Yaşanan bu kriz sonucu kanaldan kovulan Nalan, halktan da tepki alır. İçine düştüğü bu tuhaf durumdan kurtulmak isteyen Nalan, çevresindeki insanların desteğine ihtiyaç duyar.

THE KING'S MAN: BAŞLANGIÇ

The King's Man: Başlangıç, dünyayı tehdit eden bir kötücül gücü etkisiz hale getirmeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor.

Tüm zamanların en kötü suçluları ve tiranları ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelir. Milyonları yok etmeyi amaçlayan tiranlar ve suçlular, büyük bir savaş hazırlığına başlar. İnsanlığı, karşı karşıya olduğu büyük tehlikeden kurtarmak için harekete geçen bir adam, zamana karşı yarışmak zorundadır.

KAHRAMAN

Kahraman, borçları nedeniyle hapse atılan bir adamın hikayesini konu ediyor.

Genç bir adam olan Rahim, ödeyemediği borçları nedeniyle hapse mahkum edilir. Hapishaneden kendisine verilen iki günlük izin verilmesi üzerine Rahim, soluğu alacaklısının yanında alır. Rahim, borcunun bir kısmını ödemesine karşı alacaklısını şikayetini geri çekmesi için ikna etmeye çalışır. Ancak işler hiç de onun planladığı gibi gitmez ve Rahim kendisini büyük bir krizle karşı karşıya bulur.

LICORICE PIZZA

Licorice Pizza, 70'li yıllarda San Fernando Valley'de yaşayan bir lise öğrencinin yaşadıklarına odaklanıyor.

Yetenekli bir oyuncu olan lise öğrencisi Gary Valentine'in hayatı, okuluna gelen fotoğraf asistanı Alana Kane'i görmesiyle bambaşka bir hal alır. Alana'nın kendisinden on yaş büyük olmasına rağmen Gary, onu akşam yemeğine davet eder. Hayatta yolunu bulmaya çalışan Alana, Gary'nin olağanüstü özgüveninden etkilenir. Zamanla birbirlerinden ayrı kalamaz hale gelen Alana ve Gary, birlikte büyüyüp gelecekleri için mücadele etmeye başlarlar.

CANIM DAYIM

Canım Dayım, yeğeni ile güzel bir dostluk kuran otistik bir birey olan Adem'in hikayesini konu ediyor.

Savant sendromlu otistik bir genç olan Adem, çernobil faciasından sonra ailesiyle birlikte Samsun'a göç etmiştir. Facinın yol açtığı kanser hastalığı nedeniyle ailesini kaybeden Adem'in hayatında sadece ablası ve yeğeni Melek kalmıştır. Bir süre sonra Adem'in ablasının da hastalığı ilerleyip yatağa düşer. Bu durum üzerine ablası Adem'e, kızını yıllar önce boşandığı eşi Yusuf'un yanına götürmesini vasiyet eder. Ablasının vefatından sonra onun son isteğini yerine getirmek için Melek'i, babasının yanına Eskişehir'e götürür. Ancak kendisine yeni bir aile kuran Yusuf, Melek'i istemez. Bu durum üzerine Adem, yeğeninen sahip çıkmaya karar verir.

LÜBBEY'İN LANETİ

Ölen babasının eşyalarını toplarken eski bir harita bulan Metin, haritayı cinci hoca lakaplı bir kadına götürür. Kadın, haritanın 300 yıl önce yapıldığını ve haritada hazine sandığının gömülü olduğu bir mezarın işaretlendiğini söyler. Hazineyi bulmak için yapılan kazı, 300 yıl önce içine hapsedilen cinlerin ortaya çıkmasına neden olur. Metin, cinci hocanın verdiği muska ile lanetten kurtularak kızı Dilek'i de yanına alarak köyden kaçar. Aradan geçen 22 yılın ardından Metin, muskağı kızına verip, intihar eder. Babasının vasiyetini yerine getirmek ve laneti sona erdirmek isteyen Dilek, arkadaşları ile birlikte kimsenin gitmediği Lübbey Köyü'ne gider.