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    2023, 'Aşık Veysel Yılı' ilan edildi

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 2023 yılının 'Aşık Veysel Yılı' olarak kutlanması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlandı.
    • 29.12.2022 - 08:44
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    2023, 'Aşık Veysel Yılı' ilan edildi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının 'Aşık Veysel Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayınladı.

    DHA'da yer alan habere göre yayınlanan genelgede, şöyle denildi:

    “Kültür mirasımızın temel taşlarından biri”

    “Aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden olan büyük halk ozanı Aşık Veysel, yalın bir Türkçe ile ortaya koyduğu eserlerinde hüznün yanı sıra yaşama sevinci, doğa ve insan sevgisi, dostluk, birlik ve beraberlik üzerine gelecek nesillere kıymetli dizeler armağan etmiştir. Sözlü kültür geleneği içinde yetişen ve halk kültüründen beslenen Aşık Veysel, asırlara sari zengin kültür mirasımızın temel taşlarından biridir.

    Ülke geneli ve yurt dışında etkinlikler yapılacak

    Aşık Veysel'in vefatının 50'inci sene-i devriyesi olan 2023 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Sazı ve sözüyle dünya penceresinden insanlığa seslenen Aşık Veysel'i hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecektir.

    Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir.

    2023, Aşık Veysel Yılı ilan edildi #1

    Her türlü destek sağlanacak

    Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır.

    Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.”


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