22. Adana Tiyatro Festivali başladı

Adana'da bu yıl yirmi ikincisi düzenlenen Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı.

22. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı.

Tiyatro festivali Kültür Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Sabancı Vakfı işbirliği ile yapılıyor.

Festivalin açılışına Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Adana Valisi Süleyman Elban, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt, Adana Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Şirin Ergüven Hamşioğlu ile çok sayıda sanatsever katıldı.

SAKIP SABANCI YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ NERE SEREZLİ’YE

Adana Merkez Park Amfi Tiyatro Sahnesi’nde başlayan festivalin açılışında “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Onur Ödülü” ise 76 yaşındaki oyuncu Nevra Serezli’ye takdim edildi. Serezli’ye ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Adana Valisi Süleyman Elban ve Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt’tan aldı.

"TİYATRONUN BİZDEKİ YERİ BAMBAŞKA"

Açılış programında konuşan Bilsel Safkan, “Vakıf olarak düzenlediğimiz tiyatro festivali 22 yıldır devam ediyor. Sanat, çok önemli bir dönüştürücüdür. Vakıf olarak ilk günden bu yana birçok müze, tiyatro salonları inşa ettik. Bunlardan en önemlisi de Adana’daki Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi’dir. Tiyatronun bizdeki yeri bambaşka. Rahmetli Sakıp Sabancı’nın özellikle Adana’da başlattığı bu festival bizim için bambaşka bir yer tutuyor” dedi.

KORONAVİRÜS SANATSEVERLERİ SEVMEZ

Koronavirüs sanatseverleri sevmez diyen Vali Elban, “Sanatsevelerden güç alarak, ‘Koronavirüs sanatseverleri sevmez. Çünkü onlar başkalarının hayatlarını onlardan daha fazla düşünür, değer verir’ diye düşündük. Biz de bu inanç ve cesaretle düzenlemeye karar verdik. İlimiz bu açıdan Türkiye’de çok iyi durumda. Dolayısıyla ülkemiz, koronavirüsten yorulmuş tüm insanlara hayırlı olmasını diliyorum. Bir ayı aşkın süre Adana sanatla buluşacak ve doyacak” diye konuştu.

FESTİVAL KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK

Seyirciler oyun alanına HES kodları ve ateşleri ölçülerek alınacak.























