Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 5 film vizyona girecek. Hafta sonu keyifle izleyebileceğiniz film için yerinizi ayırttın.

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği Bandırma Füze Kulübü, sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin başrollerini Alina Boz, Deniz Can Aktaş ve Erkan Kolçak Köstendil paylaştı.

Yapımda, 60 yılı aşkın bir süre önce, tüm dünyada uzayla ilgili merakın tavan yaptığı bir dönemde, bir grup liseli genç ve arkadaşlarının Bandırma'da, Bandırma Füze Kulübü'nü kurup, uzaya roket gönderme hayalini gerçekleştirmelerini konu ediniyor.

Senaryosunu Mert Dikmen, Ayberk Olgay ve Mustafa Uslu'nun birlikte kaleme aldığı dram türündeki filmin müzikleri, Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.

Black Adam

Dwayne Johnson, Sarah Shahi ve Pierce Brosnan'ın başrollerinde oynadığı "Black Adam", bilim kurgu ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye hedefliyor.

Jaume Collet-Serra'nın yönetmen koltuğunda oturduğu film, özel güçler kazandıktan sonra hapsedilen ve 5 bin yıllık tutsaklığın ardından zincirlerinden kurtulan anti-kahraman Black Adam'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

İyi Şanslar Leo Grande

Oscar ödüllü oyuncu Emma Thompson ile Daryl McCormack'ın başrollerini paylaştığı "İyi Şanslar Leo Grande", 55 yaşında dul bir kadın olan Nancy Stokes'un hikayesine odaklanıyor.

Filmin yönetmenliğini Sophie Hyde üstlenirken senaryosunu ise Katy Brand kaleme aldı.

Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey

H. Sinan Güngor, Semih Turalı ve Yunus Emre Çakır'ın yönettiği animasyon film "Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey", Gökbey ile bir araya gelen Aslan'ın, Kapadokya'da başlayıp ülkenin dört bir yanında devam eden serüvenini işliyor.

Utanç

Kayhan Başoğlu'nun yönettiği, Ceyhun Mengiroğlu, Yağmur Akdağ ve Övül Özbay'ın rol aldığı "Utanç", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.