23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali coşkuyla başladı

Antalya'da Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali bugün başladı.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde çeşitli etkinlikler düzenleniyor..

Antalya'ya bağlı Kaş ilçesinde 23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.

Düzenlenen yürüyüşe Kaş kaymakamı Şaban Arda Yazıcı,Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından bir konuşma yapan kaymakam Şaban Arda Yazıcı "Üzerinde hüküm sürmüş binlerce yıllık medeniyetlerin izleri, turizmi ve gastronomisi ülke ekonomisine çok büyük katkılar sunan tarımsal değerleriyle artık büyük yarışlarda aday değil, öncü konumuna gelmiştir" ifadelerini kullandı.





Konuşmaların ardından halk oyunları ve çeşitli etkinlikler düzenlenen festival de akşam ise ünlü sanatçı Hadise konser verecek.