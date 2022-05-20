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- 25 bin taştan yapılan Atatürk'ün mozaik anıtı
25 bin taştan yapılan Atatürk'ün mozaik anıtı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 25 bin küçük taştan oluşturulan Mustafa Kemal Atatürk'ün mozaik anıtı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında törenle açıldı.
- 20.05.2022 - 13:55
İçmeler Mahallesi'ndeki Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'na yerleştirilen 2,5 metre en, 3,5 metre yüksekliğindeki moziak anıtı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda 5 gün boyunca vatandaşlar küçük taşlar yerleştirerek ortaya çıkardı.