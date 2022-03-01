28 Şubat 'Korku ve Yüzleşme' sergisi açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Beyoğlu Belediyesi iş birliğinde düzenlenen, 28 Şubat sürecini konu alan "Korku ve Yüzleşme" sergisi ziyarete açıldı.

Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'ndeki sergiye AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, serginin küratörü Bekir Cantemir ve bazı davetliler katıldı.

Sergide konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Turan, serginin 28 Şubat'ı unutmadıklarının bir göstergesi olduğunu söyledi.

"HAFIZAMIZI DİRİ TUTACAĞIZ"

Hafızası olmayanların istikbalinin de olmayacağını kaydeden Turan, "Hafızamızı diri tutacağız. Milletimize, memleketimize, inançlarımıza yapılan kötülükleri asla unutmayacağız. 28 Şubat milletin iradesine yapılmış kalleş bir suikast, meşru yollarla işbaşına gelmiş bir hükümeti gayrimeşru yollarla düşürmenin adıydı." dedi.

DEMOKRASİYE DARBE

Turan, 28 Şubat'ın inanç hürriyetine ve özgürlüklere yapılmış en büyük darbe olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: "28 Şubat bürokrasiye de büyük darbeydi. İnançlı, namaz kılan, inançlarıyla birlikte yaşamaya çalışan insanlarımızın bürokrasiden, devlet dairelerinden kovulması, işlerine son verilmesi, özgürlüklerinin elinden alınmasıydı. 28 Şubat sivil topluma da medyaya da darbeydi. Adeta emperyal güçlerinin hedef ve niyetleri doğrultusunda yeni bir toplum inşa etme çabasıydı, bir toplum mühendisliğiydi. 28 Şubat beşli çeteydi, Batı Çalışma Grubu'ydu, tencere tava çalarak 28 Şubat'a destek verenlerin meydanlarda gezip, Anadolu insanını öz yurdunda parya duygusunun yaşatıldığı bir korku iklimiydi. 28 Şubatçılar, 1000 yıl sürecek demişlerdi ancak 1997'den beş yıl sonra yapılan seçimlerde milletimiz 28 Şubat'ı ve 28 Şubatçıları tarihin çöplüğüne attı."