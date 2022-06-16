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    Vizyondaki filmler

    Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta dördü yerli, 9 film vizyona girecek.
    • 16.06.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 12:41
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    Vizyondaki filmler

    Sinema salonlarında bu hafta 9 yeni film var. Hafta sonu film izlemek isteyenler için vizyona girecek filmlere bakalım...

    Geçmişe Dönüş

    AA'da yer alan habere göre; usta oyuncular Liam Neeson, Monica Bellucci, Guy Pearce, Ray Stevenson ve Taj Atwal'ın başrollerini paylaştığı aksiyon filmi "Geçmişe Dönüş" izleyici ile buluşacak.

    Martin Campbell'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, peşindekilerden kurtulmak için çok geç olmadan yıllardır kazandığı becerilerini kullanmak zorunda olan bir suikastçının hikayesini anlatıyor.

    Okul Tıraşı

    Altın Portakal En İyi Film Ödülü’nü kazanan "Okul Traşı"nın başrollerini Cansu Fırıncı, Mahir İpek, Melih Selçuk, Ekin Koç ve Münir Can Cindoruk paylaştı.

    Ferit Karahan'ın yönettiği dram türündeki film, şehir dışında yatılı okulda okuyan bir gencin, rahatsızlanan arkadaşını hastaneye götürme talebinin okul yönetimi tarafından zamanında kabul edilmemesini ve yoğun kar yağışının ardından yolların kapanmasıyla gelişen olayları işliyor.

    Vizyondaki filmler #1

    41 Kere Maşallah

    Ahmet Kapucu'nun yönettiği, Erkan Nurhan'ın senaryosunu yazdığı "41 Kere Maşallah", aşık olduğu kıza kavuşabilmek için kendisine yapılan büyüden kurtulmaya çabalayan bir gencin hikayesini anlatıyor.

    Komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmde, İnan Ulaş Torun, Ekin Türkmen, Asuman Dabak, Kemal Uçar ve Tuncay Beyazıt rol aldı.

    Senkronik

    Justin Benson ile Aaron Moorhead'in yönettiği "Senkronik", bilim kurgu, dram ve korku unsurları taşıyan bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

    Jamie Dornan, Anthony Mackie, Katie Aselton ve Ally Ioannides'in başrollerinde oynadığı film, New Orleans'ta iki sağlık çalışanının, gizemli bir kimyasalla ilişkilendirilen korkunç cinayetler sonrası değişen hayatlarını ele alıyor.

    Vizyondaki filmler #2

    Yaşamaya Bak

    Mike Mills'in yönetmenliğini üstlendiği "Yaşamaya Bak", küçük yeğenine bir süreliğine bakma görevini üstlenen bir radyo programcısının, Los Angeles'tan New York'a, oradan da New Orleans'a uzanan seyahatini ve geçmişle gelecek arasındaki bağlar üzerine düşünmesini işliyor.

    Bir yol filmi niteliğindeki yapımın başrolünde, "Joker" ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Joaquin Phoenix ve çocuk oyuncu Woody Norman yer aldı.

    X

    Ti West'in yönetmenliğini yaptığı "X", 1979'da Teksas kırsalında filmi çekmek isteyen bir grup genç sinemacının başından geçenleri konu ediniyor.

    ABD yapımı korku türündeki filmin başrollerini Jenna Ortega, Mia Goth, Brittany Snow, Martin Henderson ve Kid Cudi paylaştı.

    Vizyondaki filmler #3

    Haftanın yerli korku filmleri

    Gökhan Murat Toktamışoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı "Son Seans: MTTH" ile Metin Kuru'nun filmi "Mühr-ü Musallat-Perihan" adlı filmler, korku türünü seven izleyiciyi sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

    Asi Prenses

    Julien Fournet'in yönettiği animasyon film "Asi Prenses", Roc-en-Brume şehrinin sokaklarında yaşayan küçük bir yetim olan Pil'in hikayesini odağına alıyor.


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