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    29. İstanbul Caz Festivali 25 Haziran'da başlayacak

    İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 29'uncu kez düzenlenen "İstanbul Caz Festivali" müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
    • AA
    • 17.03.2022 - 16:05
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    29. İstanbul Caz Festivali 25 Haziran'da başlayacak

    Salon İKSV'de basın toplantısı yapılan festival, 25 Haziran-7 Temmuz'da 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak.

    Toplantıda konuşan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İKSV'nin müzikal çeşitliliği ve kentle ilişkisi açısından festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri olduğunu söyledi.

    29. İstanbul Caz Festivali 25 Haziran da başlayacak #1

    DÜŞÜNCE UFKUNU GENİŞLETEN FESTİVAL

    Taner, bugüne dek festival aracılığıyla Türkiye ve yurt dışından çok sayıda önemli ismi konuk ettiklerini belirterek, "Genç Caz gibi programlarla genç müzisyenlere de festivalde alan açtık. Vitrin Türkiye Güncel Müzik Buluşması'yla ülkemizdeki müzisyenlerin uluslararası bağlar kurmalarına aracılık ettik. Festival tüm bu özellikleriyle dünya çapında caz festivalleri arasında saygın bir yer edindi. 29. İstanbul Caz Festivali'nin de her zamanki gibi yaratıcılığı tetikleyen, merakı cezbeden, düşünce ufkumuzu genişleten bir festival olacağını ümit ediyorum" dedi.


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