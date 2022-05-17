Ünlü fotoğrafçı Man Ray'ın fotoğrafına 12 milyon dolar

Amerikalı fotoğrafçı Man Ray'ın ünlü fotoğrafı Le Violon d'Ingres açık artırmada satıldı.

Amerikalı fotoğraf sanatçısı Man Ray’in ünlü fotoğrafı ‘Le Violon d'Ingres’, geçtiğimiz cumartesi günü açık artırmada 12,4 milyon dolara satıldı. Eser, tarihin en yüksek satış fiyatına sahip olmasıyla da rekor kırdı.

Amerikalı sürrealist sanatçı Ray tarafından 1924'te çekilen siyah beyaz fotoğrafta, bir kadının çıplak sırtı bir keman gibi çizilmiş görünüyor.





Rekor fiyat

Ray’in en ünlü eserinin orijinal baskısı 12,4 milyon dolara satılarak satış tahminlerini alt üst etti. Çalışmayı satan Christie Müzayede Evi’ne göre rekor satış olması beklenen eserin en fazla 5-7 milyon dolar arasında alıcı bulması bekleniyordu.