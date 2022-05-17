Petrol
114.2
-0.04%
Euro
16.66
2.61%
Dolar
15.88
2.19%
Altın
918.75
0.00%
Borsa
2389
-0.08%
Bitcoin
486.048
2.80%
BTXN Coin
13.27
2.70%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Ünlü fotoğrafçı Man Ray'ın fotoğrafına 12 milyon dolar

    Amerikalı fotoğrafçı Man Ray'ın ünlü fotoğrafı Le Violon d'Ingres açık artırmada satıldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 09:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ünlü fotoğrafçı Man Ray'ın fotoğrafına 12 milyon dolar

    Amerikalı fotoğraf sanatçısı Man Ray’in ünlü fotoğrafı ‘Le Violon d'Ingres’, geçtiğimiz cumartesi günü açık artırmada 12,4 milyon dolara satıldı. Eser, tarihin en yüksek satış fiyatına sahip olmasıyla da rekor kırdı.

    Amerikalı sürrealist sanatçı Ray tarafından 1924'te çekilen siyah beyaz fotoğrafta, bir kadının çıplak sırtı bir keman gibi çizilmiş görünüyor.

    Ünlü fotoğrafçı Man Ray ın fotoğrafına 12 milyon dolar #1

    Rekor fiyat

    Ray’in en ünlü eserinin orijinal baskısı 12,4 milyon dolara satılarak satış tahminlerini alt üst etti. Çalışmayı satan Christie Müzayede Evi’ne göre rekor satış olması beklenen eserin en fazla 5-7 milyon dolar arasında alıcı bulması bekleniyordu.


    İlginizi Çekebilir

    Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı, Hasan Şeyh Mahmud oldu
    Dünya

    Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı, Hasan Şeyh Mahmud oldu

    Borsada al-sat fırsatı!
    Borsa Robot

    Borsada al-sat fırsatı!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'ye gidiyor
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'ye gidiyor

    Görüş Bildir