31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali yarın başlıyor Yarın başlayıp 29 Eylül günü sona erecek olan 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ünlü sanatçılar ödüllerine kavuşacak.

İHA

Birçok sanatçının Adana'ya akın edeceği 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne saatler kaldı.

Birçok ünlü sanatçının ödüllerinin verileceği festivalde, ödüllerin sahipleri belli oldu.

Öte yandan, festivalde çok sayıda sanatsal etkinliklerin de düzenleneceği bildirildi.

ORHAN KEMAL EMEK ÖDÜLLERİ

Bu yıl Orhan Kemal Emek Ödülleri sahipleri; yönetmen, genel koordinatör, yönetmen yardımcısı, senarist, görüntü yardımcısı ve oyuncu yönetmeni Muzaffer Hiçdurmaz, oyuncu Güler Ökten ve oyuncu, tiyatro yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper oldu.

FESTİVAL YÜRÜTME KURULU'NDAN AÇIKLAMA

Söz konusu ödüle ilişkin Festival Yürütme Kurulu'ndan yapılan açıklamada “31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Orhan Kemal Emek Ödülleri'ni üç değerli sinemacıya vermekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz” ifadesine yer verildi.

ONUR ÖDÜLLERİ

Festival yürütme kurulundan alınan karar ile festivalin Onur Ödüllerinin bu yıl; “Neredesin Firuze”, “Organize İşler”, “Vizontele”, “Eyyvah Eyvah”, “O Çocukları”, “Kurtuluş Son Durak”, “Hükümet Kadın”, “Kış Uykusu” filmleriyle tanıdığımız başarılı oyuncu Demet Akbağ'a ve 1988'de “Sis” ile başlayan sinema kariyerinde “Suyun Öte Yanı”, “Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri”, “Karşılaşma”, “Salkım Hanımın Taneleri”, “Filler ve Çimen”, “Sis ve Gece”, “Devrim Arabaları” ve “Anadolu Leoparı”nın da aralarında bulunduğu projelerindeki oyunculuğu ile adından söz ettirmiş usta aktör Uğur Polat'a verileceği öğrenildi.

Ödüllerin 26 Eylül Perşembe akşamı düzenlenecek özel bir gecede Demet Akbağ ve Uğur Polat'a sunulacağı aktarıldı.

11 FİLM YARIŞACAK

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Feride Çiçekoğlu, Janet Barış ve Mehmet Açar'dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlen 11 film yarışacak.

10'u Türkiye'de ilk kez seyirciyle buluşacak filmlerden, 5'i de dünya prömiyerini festivalde gerçekleştirecek.

JURİ KARŞISINA HANGİ FİLMLER ÇIKACAK

Bu yıl jüri karşısına, Vuslat Saraçoğlu'nun “Bildiğiniz Gibi Değil”, Erkan Tahhuşoğlu'nun “Döngü”, Türker Süer'in “Gecenin Kıyısı”, Hikmet Kerem Özcan'ın “Hakkı”, Murat Fıratoğlu'nun “Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri”, Burak Çevik'in “Hiçbir Şey Yerinde Değil”, Ceylan Özgün Özçelik'in “On Saniye”, Doğuş Algün'ün “Ölü Mevsim”, Zeynep Köprülü'nün “Su Yüzü”, Orhan İnce'nin “Umut” (Hêvî) ve Gürcan Keltek'in “Yeni Şafak Solarken” adlı filmler sunulacak.

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ'NÜN KAZANANINA 1,5 MİLYON TL DESTEK

Öte yandan, En İyi Film Ödülü'nün 1 Milyon 500 Bin TL para ödülüyle destekleneceği açıklandı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın Nuri Bilge Ceylan başkanlığındaki jürisinde ise oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ, oyuncu Serenay Sarıkaya, yazar ve senarist Nermin Yıldırım, yönetmen ve senarist Mustafa Kara, kurgucu Ayris Alptekin ile film eleştirmeni ve küratör Müge Turan isimlerinin yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)