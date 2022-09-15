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    Sinema salonlarında bu hafta

    Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli, 8 film sinemaseverlerle buluşacak.
    • 15.09.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 12:58
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    Sinema salonlarında bu hafta

    Akademi ödüllü George Clooney ve Julia Roberts, "Cennete Bilet" adlı filmle eski bir karı koca olarak beyazperdede yeniden bir araya geliyor.

    Başarılı iki oyuncuyu aynı filmde buluşturan Ol Parker yönetmenliğindeki yapım, ikinci şansların tatlı sürprizini konu alan bir romantik komedi olarak seyirci karşısına çıkıyor.

    Kaitlyn Dever ve Billie Lourd'un yan rollerde olduğu film, evlenmek üzere olan kızlarına mani olmak için birbirileri arasındaki anlaşmazlıkları arkalarında bırakarak birlikte hareket eden boşanmış bir çiftin hikayesini anlatıyor.

    AA'da yer alan habere göre vizyondaki filmler şöyle...

    Üç Bin Yıllık Bekleyiş

    İngiliz yazar A. S. Byatt'ın "The Djinn in the Nightingale's Eye" adlı kısa öyküsünden uyarlanan "Üç Bin Yıllık Bekleyiş", bir kavanoza hapsedilmiş bir cin ile İstanbul'da yolu kesişen Alithea'nın hikayesini odağına alıyor.

    Tilda Swinton ve Idris Elba'nın başrollerini paylaştığı filmde Tilda Swinton, bir kavanoza hapsedilmiş bir cin ile karşılaşan parlak bilgin Alithea rolünde.

    İstanbul'da geçen filmde, bir otel odasında uzun bir sohbet sırasında Idris Elba'nın canlandırdığı cin, Alithea'nın özgürlüğünü kazanmasına yardım etmesi halinde üç dileğini yerine getirmek için onunla bir anlaşma yapar. Alithea'nın dilekleri, zaman içinde yirmi yıl atlamayla sonuçlanır ve birbirleri için beklenmedik duygular geliştirir.

    Sinema salonlarında bu hafta #1

    Dokunma Hurdacının Kızı

    Faruk Sofuoğlu, Fatma Yılmaz, Ferhat Göçer, Murat Emre Üstün ve Belma Mamatoğlu'nun rol aldığı "Dokunma Hurdacının Kızı", genç öğrencisinin hastalığına çare olabileceğini öğrenen bir öğretmenin çabasını beyazperdeye taşıyor.

    Hülya Kılıç ve Erdal Babur'un senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki yapımın yönetmen koltuğunda ise Hüsnü Hakan Gürtop oturuyor.

    Burçlar

    Devrim Yalçın yönetmenliğindeki haftanın yerli romantik komedisi "Burçlar", bir iş insanı olan Burcu'nun, düşkün olduğu astrolojinin hayatına etkilerini deneyimlemesini konu ediniyor.

    Ali Ersan Duru, Gözde Mutluer, Ferman Akgül, Cengiz Küçükayvaz ve Ayşen Sezerel gibi isimlerin rol aldığı filmin senaryosunu Ebru Erten kaleme aldı.

    Sinema salonlarında bu hafta #2

    Moonage Daydream

    Brett Morgen'ın yönettiği müzikal film "Moonage Daydream", İngiliz şarkıcı David Bowie'nin sanat ve müzik serüvenini anlatıyor.

    Peter von Kant

    François Ozon'un yönetmenliğini üstlendiği, Denis Menochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia ve Hanna Schygulla'nın rol aldığı "Peter von Kant", narsist bir karaktere sahip ünlü bir yönetmenin çevresindeki insanlara davranış biçimlerini ele alıyor.

    Cann

    Eren Ergin'in yönettiği yerli korku filmi "Cann", üniversite sınavına hazırlandığı dönemde kötüleşen ve kendisine birtakım varlıkların musallat olduğu söylenen Beren ve ailesinin hikayesini konu ediniyor.

    Dragon Ball Super: Super Hero

    Haftanın animasyonu "Dragon Ball Super: Super Hero", Piccolo ve Son Gohan'ın, geçmişte karşı karşıya geldiği Red Ribbon Army'nin yarattığı iki yeni androide karşı verdikleri savaşı odağına alıyor.


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