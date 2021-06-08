410 yıllık Armaş Manastırı viraneye döndü

1611 yılında Kocaeli'de kurulan tarihi Armaş Manastırı, etrafını saran yabani otlarla ve bakımsız görüntüsüyle görenleri üzüyor.

Armaş Manaştırı, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 1611 yılında kuruldu.

1800'lü yıllarda Ermeniler tarafından bir kısmı matbaa olarak kullanılan tarihi yapı, zaman içerisinde yıpranan görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor.

''BU ESERE SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM''

Tarihi yapının, 1800’lü yıllarda Ermenilerin yaşadığı sürelerde matbaa olarak kullanıldığını ifade eden Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Rahim Varol, "Bu tarihe sahip çıkmak gerekiyor. Tarihi yapının hemen yakınında bir okulumuz bulunuyor. Bu matbaa, yıkılmaya yüz tutmuş bir tarihi eserimizdir. Konuyu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ilettik. Kendisi de bunu gündeme getirdi. Sanıyorum ki ilerleyen süreçlerde bu alanımızla ilgilenecektir" dedi.

''ESKİ YATILI OKUL YOK OLDU, BU DA YOK OLMASIN''

Eserin, Türkiye’nin en eski matbaalarından biri olduğunu kaydeden Varol, şu ifadeleri kullandı:

"Akmeşe’mizde yaşayan bir iş adamı geçtiğimiz dönemlerde ufak bir restorasyon çalışması yapmak için çalışma başlatmıştı. Fakat bazı sebeplerden dolayı durduruldu. O zamandan bu yana yapılan hiçbir şey yok.

Akmeşe’nin tarih kokan güzelliğine sahip çıkmamız lazım. En azından restore edilsin ve turistlere açılır. Zaman zaman turlarla gelenler var. Mahallemizdeki caminin hemen arkasında eski yatılı bölge okulumuz vardı. Depremde çatısı yıkıldığı için yıktırıldı ve yerine yenisi yapıldı. O yok oldu, bu yapının da yok olmasına müsaade edilmemeli.

Bu matbaanın yapılmasından sonra büyük kitlelerle turistlerin geleceğine inanıyorum. Biliyorsunuz ki Kuzey Marmara Otoyolu’nun Akmeşe çıkışı var. Bu ulaşımı da kolaylaştırdı. Yetkililerden bu yapıya sahip çıkmalarını bekliyoruz."