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    46 belgesel film projesine 3 milyon 957 bin lira destek

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca sinema sektörüne 46 belgesel film projesi için 3 milyon 957 bin lira destek sağlandı.
    • 23.05.2022 - 10:25
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    46 belgesel film projesine 3 milyon 957 bin lira destek

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yılın üçüncü destekleme kurulunda; belgesel film yapım türündeki 218 proje, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi, 46 projenin desteklenmesine karar verildi.

    Belgesel dünyasının duayen isimlerinin yanı sıra genç belgesel sinemacıların da desteklendiği kurulda sektöre 3 milyon 957 bin lira destek sağlandı. Bu destekle birlikte 2022 yılı içinde bakanlık tarafından sektöre aktarılan toplam destek miktarı 32 milyon liranın üzerine çıktı.

    Sanata destek

    DHA'da yer alan habere göre, Bakanlık tarafından bu yılın ilk destekleme kurulunda senaryo, kısa film ve animasyon film türlerindeki 65 projeye 1 milyon 814 bin lira, ikinci destekleme kurulunda ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, çekim sonrası ve ortak yapım türlerindeki 23 projeye 26 milyon 450 bin lira destek verilmişti.

    46 belgesel film projesine 3 milyon 957 bin lira destek #1

    Son başvuru 27 Haziran

    'İlk uzun metrajlı kurgu film yapım', 'uzun metrajlı sinema film yapım', 'ortak yapım', 'çekim sonrası ve dağıtım tanıtım' türündeki başvurular, 27 Haziran'a kadar kabul edilecek. Başvuruların değerlendirmesi ise eylül ayında, yılın son Sinema Destekleme Kurulu’nda yapılacak.


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