Vizyondaki filmler

Bu hafta sonu sinema salonlarında 4 yerli olmak üzere 9 film vizyona girecek.

Bu hafta dördü yerli, 9 film sinemaseverlerle buluşacak. Aksiyon ve macera türündeki "Kuzeyli" filminde, Oscar ödüllü oyuncular Nicole Kidman ve Alexander Skarsgard rol aldı. Oyuncu kadrosunda, Anya Taylor-Joy, Claes Bang ve Ethan Hawke'ın da yer aldığı yapımın yönetmenliğini Robert Eggers üstlendi. Film, Viking prensi Amleth'in, babası Kral Aurvandil'in öldürülmesine şahit olmasını ve babasını öldüren amcası Fjölnir'e karşı intikam mücadelesini anlatıyor.

Cehennem Öfkesi: Ave Marie

Aksiyon sahneleriyle öne çıkan "Cehennem Öfkesi: Ave Marie", altın zulasının yerini göstermesi karşılığında Amerikan askerleri tarafından bulunduğu zor durumdan kurtarılan bir kadının hikayesini konu alıyor.

Gün Batımı

Michel Franco'nun yönetmenliğini üstlendiği "Gün Batımı", Acapulco güneşinin altındaki bir tatilin şiddetli bir trajediyle yarıda kesilmesini konu ediniyor.

Kuluçka

Hanna Bergholm'un yönettiği "Kuluçka" filminde Jani Volanen, Sophia Heikkila, Reino Nordin ve Ida Maattanen başrolleri paylaştı.

Nuh'un Gemisi Cudi'de 2

Metin Yıldız, Bülent Durgun, Charles Carroll, İskender Bağcılar ve Şebnem Yıldırım'ın rol aldığı "Nuh'un Gemisi Cudi'de 2" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

Sihirli Orman: Peri Kraliçesi

Sahavet Ahsen Kaçulu'nun sinema perdesine uyarladığı "Sihirli Orman: Peri Kraliçesi", yanlışlıkla girdikleri ormandan çıkabilmek için Kraliçe Peri'yi kurtarmak durumunda kalan bir grup arkadaşın hikayesini odağına alıyor.

Haftanın yerli korku filmleri

41. İstanbul Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Sanat Yönetmeni" ödülünü alan Kerr, korku filmi sevenlerin ilgisini çekmeye aday. Tayfun Pirselimoğlu'nun yönettiği Türkiye, Yunanistan, Fransa ortak yapımı filmin başrollerinde, Erdem Şenocak, Jale Arıkan ve Rıza Akın oynadı.

Cesur İtfaiyeci

Theodore Ty ile Laurent Zeitoun'un yönettiği animasyon film "Cesur İtfaiyeci", babası gibi itfaiyeci olmanın hayalini kuran genç Georgia'nın bu hayalin peşinden gitmesini konu ediniyor.