Kayseri'de taş işçiliğinin en güzel örneklerinden 5 asırlık Güpgüpoğlu Konağı, kentin eski günlük yaşamına, mutfak kültürüne ve kent değerlerine dair bilgi veriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 1976 yılında kamulaştırdığı, "haremlik" ve "selamlık" olmak üzere iki kısımdan oluşan tarihi Güpgüpoğlu Konağı, içindeki bal mumu heykeller ve tavan işlemeleriyle yüzyıllar öncesinin estetik zevkini gözler önüne seriyor.

1419'DA YAPILDI

Yapımına 1419 tarihinde başlanan Tennuri Sokak'taki konak, hem "müze ev" hem de etnografya müzesi olarak hizmet veriyor.

5 asırlık Güpgüpoğlu Konağı'nda Kayseri kültürü sergileniyor-Foto Galeri

5 asırlık Güpgüpoğlu Konağı'nda Kayseri kültürü sergileniyor-Video

KAYSERİ'NİN EN ESKİ MAHALLESİNDE

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri'nin en eski konaklarından Güpgüpoğlu'nun aynı zamanda kentin en eski mahallesinde yer aldığını söyledi.

KAYSERİ KALESİ'NİN SURLARININ DİBİNDE

Konağın selamlık kısmının Kayseri Kalesi'nin dış surlarına bitişik inşa edildiğini belirten Dursun, 1419'da yapımına başlanan konağa 18. yüzyıla kadar çeşitli eklemeler yapıldığını aktardı.

KAYSERİ MUTFAĞI VE GÜNLÜK YAŞAMDAN İZLER

Dursun, haremlik bölümünde geleneksel Kayseri evinin yansıtıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Burası 'müze ev' şeklinde hizmet veriyor. Haremlik kısmının sofa kısmı çok ferah ve gösterişli bir alan. 7 metre yüksekliğinde bir tavan yüksekliği var. Arkada bir divan bulunuyor. Divanın içinde günlük yaşamı anlatan bir düzenleme var. Tokana dediğimiz geleneksel Kayseri mutfağını kileriyle beraber yansıtan bir bölüm var."





SELAMLIK BÖLÜMÜ

"Selamlık bölümünde ise Kayseri'ye özgü eserler sergileniyor, etnografya müzesi olarak hizmet veriyor. Selamlık kısmının alt kısmı daha önceleri hayvanlara ve onların yiyeceklerine ayrılmıştı. Daha sonra burası kent tarihi ve okuma salonu olarak düzenlendi."





BAL MUMU HEYKELLERLE GÜNLÜK YAŞAM ANLATIMI

"Selamlığın üst kısmında ise hol bulunuyor, burada sıra sıra odalar yer alıyor. Kayseri'nin günlük yaşamında kullanılan kıyafetler, mutfak eşyaları, pastırma ustalığı, halı dokumacılığı hem eşyalarla hem bal mumu heykellerle anlatılıyor."





HAMAMDA AHŞABA İŞLENMİŞ KALEM İŞLERİ

Özellikle hamam kısmında ahşap üzerine işlenmiş kalem işleri bulunduğuna dikkati çeken Dursun, o dönemlerde Kayseri'de bu tarz kalem işlerinin konaklarda yaygın olarak kullanıldığını dile getirdi.

Dursun, konağın geçmiş dönemdeki Kayseri'yi anlatması kadar taş ustalığı, ahşap süslemeleri ve kalem işleriyle de görülmeye değer olduğunu sözlerine ekledi.