50'inci İstanbul Müzik Festivali başladı

Festival kapsamında, 24 Haziran'a kadar Türkiye ve yurt dışından 65’in üzerinde solist, topluluk ve orkestra sahne alacak.

"50. İstanbul Müzik Festivali", "İstanbul" temasıyla başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Borusan Holding sponsorluğunda gerçekleşen festivalin açılış töreni ve konseri, çok sayıda sanatseverin katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

AA'da yer alan habere göre; törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına sunulan plaketi aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Aslında buraya kendi plaketimizle gelmeliydik. Belki alkışlarınızla desteklersiniz. Sanatın farklı disiplinlerinde, 50 yıldır Kültür Bakanlığının asli işine destek veriyorsunuz. Sağ olun, var olun." dedi.

50 yıllık geçmiş

İtanbul Müzik Festivali, 50 yıllık geçmişinde, Türkiye’den ve dünyanın pek çok farklı ülkesinden 45 bine yakın sanatçı ve topluluğu 3,5 milyonu aşkın izleyiciyle buluşturdu.

Festival, verdiği eser siparişleriyle 20 yeni klasik müzik eserinin bestelenmesine aracı oldu, teşvik ödülleri ve fonlarla onlarca genç sanatçıyı destekledi. Türkiye ve yurt dışından 65’in üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı 24 Haziran’a kadar konuk edecek festival, 16 farklı mekanda sanatseverlerle buluşacak.