Bu yıl 74'üncüsü düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü, 'Titane' adlı filme gitti.

Fransa’nın Cannes kentinde 6 Temmuz'da başlayan 74. Cannes Film Festivali'nin ödül töreni, Festival Sarayı'nda yapıldı.

ALTIN PALMİYE "TİTANE"A

Jüri başkanı Spike Lee'nin yanlışlıkla Altın Palmiye kazanan filmi erken açıkladığı festivalde, ödül Fransız Julia Ducournau'nun yönettiği "Titane" filmine verildi. Ducournau, bu ödülü kazanan ikinci kadın yönetmen oldu.

74. Cannes Film Festivali'nde Altın Palimiye ödülünü Titane kazandı-Foto Galeri

EN İYİ YÖNETMEN LEOS CARAX

En iyi yönetmen ödülünü ise "Annette" isimli filmiyle Fransız yönetmen Leos Carax aldı.

KISA FİLM

Kısa film dalında jüri özel ödülü Brezilyalı yönetmen ve senarist Jasmin Tenucci'nin "Ceu de Agosto"ya verilirken, Altın Palmiye ödülüne Hong Konglu yönetmen Tang Yi'nin "Tian Xia Wu Ya" filmi layık görüldü.

ALTIN KAMERA, KUSİJANOVİÇ'E

Altın Kamera ödülü de "Murina" filmiyle Hırvat asıllı yönetmen Antoneta Alamat Kusijanoviç'e verildi.

ONURSAL ÖDÜL

İtalyan yönetmen Marco Bellocchio, Onursal Altın Palmiye ödülünü aldı.

EN İYİ ERKEK VE KADIN OYUNCULAR

En iyi erkek oyuncu "Nitram" filmindeki rolüyle Amerikalı aktör Caleb Landry Jones, en iyi kadın oyuncu ise "Verdens Verste Menneske" filmindeki performansıyla Norveçli aktris Renate Reinsve seçildi.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Jüri Özel Ödülü'nü de İsrail asıllı yönetmen Nadav Lapid'in "Ha'berech" ile Taylandlı yönetmen Apichatpong Weerasethakul'un "Memoria" filmleri aldı.

EN İYİ SENARYO

Japon yönetmen Hamaguchi Ryusuke'nin yönettiği ve Takamasa Oe ile yazdığı "Drive My Car" en iyi senaryo ödülüne layık görüldü.

BÜYÜK ÖDÜL İKİ FİLME

Büyük Ödül, İran asıllı Asghar Farhadi'nin yönettiği "Ghahreman" ile Finlandiyalı Juho Kuosmanen'in yönettiği "Hytti N6" filmlerine verildi.