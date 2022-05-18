75. Cannes Film Festivali, Ukrayna-Rusya savaşı gölgesinde başladı

Fransa’da son iki yıldır Kovid-19 salgınının olumsuz etkilediği Cannes Film Festivali, bu yıl da Ukrayna-Rusya savaşı gölgesinde gerçekleşecek.

Salgın nedeniyle 2020'deki festivalinin iptal edilmesi ve 2021’de mayıs yerine temmuza ertelenmesinin ardından bu yıl 75'incisi düzenlenen festival Fransa'nın Cannes kentinde yapılıyor. Dün akşam yerel saatle 19.00'da açılış töreni yapılan festival, 28 Mayıs'a kadar devam edecek.

Altın Palmiye yarışması

Festivalin açılışında, Fransız yönetmen Michel Hazanavicius'un Coupez filminin ilk gösterimi yapıldı. Jüri başkanlığını Fransız aktör Vincent Lindon'nun yapacağı festivalde, 21 film Altın Palmiye için yarışacak.

Festivale katılması beklenen ünlüler arasında Forest Whitaker ve Tom Cruise gibi isimler yer alırken, "Diam's" sahne adıyla tanınan Müslüman Fransız eski rapçi Melanie Georgiades de katılacak. Georgiades'in, Houda Benyamina ve Anne Cisse ile ortak yapımları olan "Salam" adlı belgeseli de özel gösterimde yer alacak.

Onur ülkesi Hindistan

Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Avrupa Film Pazarı'nın (Marche du Film) bu yılki onur ülkesi Hindistan olurken, Hint aktris Deepika Padukone de festivalin jürileri arasında yer alıyor.

Öte yandan, Hint film yapımcısı Shaunak Sen'in Sundance Büyük Jüri Ödüllü belgeseli "All That Breathes"in özel gösterimi de gerçekleştirilecek.