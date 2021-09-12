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    78. Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülü L'evenement'e gitti

    İtalya'da 78'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde büyük ödül Altın Aslan'ı, Fransız yönetmen Audrey Diwan'ın çektiği L'evenement filmi kazandı.
    • AA
    • 12.09.2021 - 02:52
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    78. Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülü L'evenement'e gitti

    Venedik'teki Lido Yarımadası'nda yapılan dünyanın en eski film festivali, bu akşamki ödül töreniyle sona erdi.

    ALTIN ASLAN "HAPPENİNG"E GİTTİ

    Ödül gecesinde, festivalin en iyi filmine verilen büyük ödül "Altın Aslan"ı, yönetmenliğini Audrey Diwan'ın üstlendiği "L'evenement (Happening)" filmi kazandı.

    78. Venedik Film Festivali nde Altın Aslan ödülü L evenement e gitti #1

    78. Venedik Film Festivali nde Altın Aslan ödülü L evenement e gitti #2

    EN İYİ YÖNETMEN JANE CAMPİON

    Festivalde en iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülüne ise "The Power Of The Dog" filminin Yeni Zelandalı yönetmeni Jane Campion layık görüldü.

    78. Venedik Film Festivali nde Altın Aslan ödülü L evenement e gitti #3

    EN İYİ ERKEK VE KADIN OYUNCULAR

    Gecede, en iyi erkek oyuncu ödülüne "On The Job: The Missing 8" isimli filmde gösterdiği performansla Filipinli John Arcilla layık görülürken en iyi kadın oyuncu ödülünü ise "Parallel Mothers" filmindeki rolüyle İspanyol aktris Penelope Cruz aldı.

    78. Venedik Film Festivali nde Altın Aslan ödülü L evenement e gitti #4

    JÜRİ ÖDÜLLERİ

    Festivalde, jüri büyük ödülünü "È Stata La Mano Di Dio" filminin İtalyan yönetmeni Paolo Sorrentino alırken, jüri özel ödülü ise "Il Buco" filminin yönetmeni İtalyan yönetmen Michelangelo Frammartino'ya verildi.

    78. Venedik Film Festivali nde Altın Aslan ödülü L evenement e gitti #5

    EN İYİ SENARYO

    En iyi senaryo ödülünü de "The Lost Daughter" filmini yazıp yöneten ABD'li yönetmen Maggie Gyllenhaal kazandı.

    Bu arada, Venedik Film Festivali'nin 79'uncusunun, 31 Ağustos-10 Eylül 2022'de yapılacağı açıklandı.

    78. Venedik Film Festivali nde Altın Aslan ödülü L evenement e gitti #6

    78. Venedik Film Festivali nde Altın Aslan ödülü L evenement e gitti #7

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