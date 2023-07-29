8. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali başlıyor T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından organize edilen Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali, bu yıl 12-19 Kasım tarihleri arasında sekizinci kez gerçekleşecek. Festivale başvurular ise devam ediyor.

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“Başka Bi’ Festival” mottosuyla yolculuğuna devam eden Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali, “Kısa film başka bi’ şey” diyerek kısa filmlerin hikâyeye odaklanmasını amaçlıyor. Bu yıl 12-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival, genç yeteneklerin keşfine olanak sağlıyor.

Geleneğe bağlı yenilikçi bir festival

Gerçekleşen basın toplantısında Festival Başkanı Aşkın Özcan festivalle ilgili, “Bu yıl da alışılmışın dışında etkinliklerle sadece sanatın konuşulduğu bir festival olmaya çalışacağız” derken Festival Direktörü Abdülhamit Güler ise festivalde bu yıl yenilik olarak yapay zekayı etkinliklerinde kullanacaklarını söyledi.

Bu yıl ön festivalin ön jürisinde yer Merve Özen de kısa filmciler için bu tür festivallerin görünür olması açısından çok değerli olduğunu ifade ederken, danışma kurulundan Merve Sena Kılıç ise “Kısa’dan Hisse ayakları üzerine basan, geleneğe bağlı ancak yeniliğe açık bir festival” şeklinde konuştu.

Başvurular 20 Eylül’e kadar devam edecek

Festivalin kısa film yarışması için bugün başlayan başvuruları 20 Eylül’e kadar devam edecek. Yönetmenler başvurularını uluslararası festival platformu filmfreeway.com üzerinden yapacak.

Kısa film yarışmasının yanı sıra festival haftasında ise birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, tek masa buluşmaları, atölye ve film gösterimi yapılacak. İşitme ve görme engelli bireyler içinse bazı gösterimler tamamıyla erişilebilir olarak ayrıntılı altyazı ve sesli betimleme ile hayata geçirilecek. Ayrıca geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sinema temalı bir kitap basılarak festival takipçileriyle paylaşılacak.

Toplam ödül 125 bin Türk lirası

Festivalin 19 Kasım tarihinde yapılacak olan ödül töreninde en iyi kurmaca filme 15 bin TL, en iyi belgesel filme 15 bin TL, en iyi animasyon filme 15 bin TL, en iyi deneysel filme ise 7500 TL ödül verilecek. Bu yıl Ayşe Şasa anısına verilen Genç Öncüler Özel Ödülü ise 7500 TL olarak sahibine kavuşacak.

Lise kategorisinde verilecek ödüller ise şu şekilde: 1.lik Ödülü 7500 TL ve İSE (İstanbul Sinema Evi) tarafından sinema eğitimi, 2.lik ve 3.lük Ödülü de yine İSE tarafından verilecek sinema eğitimi. Yapım Desteği Ödülleri’nde ise 2 en iyi senaryodan birine İSE tarafından 30 bin TL nakdi destek, diğer en iyi senaryoya ise Unity Production tarafından post prodüksiyon hizmet ödülü verilecek.

Ön jüride 5 başarılı isim yer alıyor

Festivalin bu yılki danışma kurulunda yapımcı Halil Kardaş, akademisyen Doç. Dr. Mesut Aytekin, belgesel yönetmeni ve yapımcı Merve Sena Kılıç, yayıncı ve yazar Cevat Özkaya ile editör ve yazar Asım Öz yer alıyor. Festivalin sekizinci yılının ön jürisi ise beş başarılı isimden oluşuyor: Yönetmenler Emre Sefer, Ömer Güler, Merve Özen, Meryem Sena Metin ile akademisyen yönetmen Yusuf Emirdar.